Anaokulunda çocukların denetimden kaçırıldığını ortaya çıkaran öğretmen konuştu

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 3 yaş altı ruhsatı olmadığı halde bakımı üstlenilen bu yaş grubundaki çocukların müfettiş denetiminden kaçırılmasını cep telefonu ile görüntüleyip bu durumu ortaya çıkardıktan sonra okuldaki işine son verilen öğretmen Burcu Ö., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Çocuklar servislerle kaçırılırken fotoğraflarını çektiği için anaokulu sahibi Ü.E. tarafından darbedildiğini belirterek polise şikayette bulunan Burcu Ö., "Hem bir öğretmen hem de anne olarak 3 yaşın altındaki çocuklara yapılan bu kötü muameleye sessiz kalamazdım" dedi. Eryaman'da faaliyet gösteren 3-6 yaş grubu ruhsatı bulunan anaokulunda, iddiaya göre, 3 yaş altı çocukların da bakımı üstlenildi. Okulda görev yapan okul öncesi öğretmeni Burcu Ö., Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetimi öncesi, 3 yaş altındaki çocukların yangın merdiveninden çıkarılıp servislerle kaçırıldığını fark ederek bu durumu cep telefonu ile görüntüledi. Bu duruma tepki gösteren Burcu Ö., okul sahibi Ü.E. ve yakınlarının tepkisiyle karşılaştı ve işten çıkarıldı. Öğretmenin haber verdiği veliler, önceki gün öğrenciler yine okuldan kaçırılırken baskın yapıp duruma tepki gösterince, durum ortaya çıktı. Velilerin şikayeti üzerine polis ve bakanlık olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

'MÜFETTİŞLER MÜDÜR ODASINDAYKEN ÇOCUKLAR KAÇIRILDI' Okuldaki denetimden 3 yaş altı çocukların kaçırılmasını ortaya çıkaran öğretmen Burcu Ö., okulda 1 ay 11 gün görev yaptığını, çocukların kaçırılmasına tepki gösterdiği için işten çıkarıldığını öne sürdü. 3 yaş altı çocukların denetimden kaçırıldığına ilk geçen hafta şahit olduğunu anlatan Burcu Ö., şöyle dedi: "Okulda derste çocuklarımla ilgilenirken bir anda okula müfettişlerin geldiği, bebek grubunda bulunan öğrencilerin 20 tanesinin acilen okuldan tahliye edilmesi gerektiği söylendi. Bildiğim kadarıyla okuldaki bu çocukların kayıtları yokmuş, 3-6 yaş anaokulu olduğu için. Okulun yan tarafında bulunan yangın merdiveninden indirip okul bahçesine, okul bahçesinden demir parmaklıkların üzerinden yandaki boş inşaat alanına, oradan da okul servislerine nakli gerçekleşmeye başladı o anda, müfettişler müdür odasındayken. Sınıfın penceresinden küçük çocukların servis araçlarına bindirildiğini görünce cep telefonu ile fotoğraflarını çektim."

'FOTOĞRAF ÇEKİP ŞİKAYET ETTİM' Burcu Ö., fotoğrafları çektikten sonra CİMER’e ve Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulunduğunu, hafta sonu da bazı velilere ulaşıp çocukların servis araçlarına bindirilerek kaçırıldığını anlattığını belirtti. Pazartesi günü anaokuluna gittiğinde bütün personelin cep telefonlarının toplandığını ve akşam telefonunu geri aldığında çektiği fotoğrafların silindiğini ileri süren Burcu Ö., okulun sahibinin kendisini çağırarak tepki gösterdiğini söyledi. 'ÖĞRENCİLERİMİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİM' Fotoğrafları daha önce silinme riskine karşı arkadaşlarına da gönderdiğini anlatan Burcu Ö., "Ertesi gün okulda öğrencilerimin gözü önünde okul sahibi Ü.E. tarafından darbedildim. 'Sen ahlak zabıtası mısın, defolup gideceksin bu okuldan. Sana hesap mı vereceğim, istediğin yere gidip şikayet edebilirsin, şikayet etmişsin duydum, senden mi korkacağım?' dedi. Sınıfımda başlayan bu darp yemekhaneye kadar devam etti" diye konuştu. 'ÖĞRETMEN VE ANNE OLARAK SESSİZ KALAMAZDIM'