HABER
  4. Anaokulunda skandal olay! İkizleri sandalyeye bağlamışlar

Anaokulunda skandal olay! İkizleri sandalyeye bağlamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Bilecik'teki özel bir anaokulunda konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan 3,5 yaşındaki ikizlerin sandalyeye iple bağlandığı ortaya çıktı. Çocuklarından birinin yarı çıplak sandalyeye bağlandığını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösteren baba Oktay Tarakçı, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti

Bilecik’te oturan İnce ve Oktay Tarakçı çiftine, konuşma gecikmesi rahatsızlığı olan 3,5 yaşındaki çocuklarının, özel anaokulunda sandalyeye bağlandıklarını gösteren fotoğraflar ulaştı. Baba Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi. Tarakçı paylaşımında, “Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı iple sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler. Bu çocuklar melek ya, nasıl kıydınız, nasıl yapabildiniz bunu. Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım ve bütün dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Siz de çocuklarınıza güvenin, eğer ki bu kurumlara gönderiyorsanız, çocukların huzursuzluklarından şüphelenin" dedi.

"BİRÇOK ŞEYİ ÇOK GEÇ ÖĞRENDİK"

Anne İnci Tarakçı ise "Gelişimsel dil ve konuşma gecikmesi teşhisi ile arayı kapatmaya çalıştığımız, bunun için her hafta en az 2- 3 kez eğitim için Eskişehir’e gittiğimiz bu kritik sürecimizde, güvenerek verdiğimiz ve akademik bir eğitim beklentimiz olmasa da en azından sevildikleri ve güvende oldukları bir ortamda olduklarını düşündüğümüz kreşlerinde aylardır bir hayvana bile yapılmaması gereken şekilde çocuklarımızın sandalyeye bağlandıklarını öğrendik. Diğer serbest arkadaşlarının arasında tek bağlı kendileri oldukları için kendilerini çözmek için çırpındıklarını, sandalyeden devrildiklerini ve yerlerde çırpındıklarını, özellikle yemek yerken bağlandıklarında sinirlenip tabaklarını döktüklerinde yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verdiklerini ve diğer birçok şeyi çok, çok geç öğrendik. İnsan hiç kendi başına gelmez sanıyormuş. Oğullarım kuvözde kendilerinden on kat büyük kateterlerin, damar yollarının içinde yaşam mücadelesi verirken ses çıkarmadan ağladıklarında, yanaklarında kurumuş kalmış olan gözyaşı tuzlarını içime kan ağlayarak sildim ben” diye konuştu.
Tarakçı ailesi, çocuklarının anaokulunda kötü muamele gördüklerini belirterek Bilecik Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de başvuran ailenin şikayeti üzerine hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı.

ANAOKULUNDAN AÇIKLAMA

Özel anaokulu ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, fotoğrafın 1 ay önce çekilerek ‘WhatsApp’ gruplarından paylaşıldığını ifade etti. Kurum açıklamasında, “Kimin çektiği belli olmayan fotoğraflarla, kurumumuza sosyal medya üzerinden karalama kampanyası yapılmaya çalışılmaktadır. Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraf ve ilgili yazılara bakarak karalama yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur ve mesnetsiz bu sürece dahil olan her kişi hakkında da bulunulacaktır. Olaya konu olan fotoğraf, yaklaşık bir ay önce çekilip WhatsApp grubundan gizli olarak çektirdiğini bildiren çocukların velisi, bu kadar süre bekleyerek iddia ettiği üzere çocuklarını bağlayan kişiden değil de okulumuzdan şikayetçi olarak amacının okulu kapattırmak olduğunu belirtmektedir. Bu durumu çirkin bir boyuta getirmek için kurgulayan veli stajyer olarak kurumumuza yerleştirilmiş kişilerle fotoğrafın çekilmesi sağlandığı kanısındayız. Olay aydınlatıldığında fotoğrafı çeken kişinin bağlama olayını gerçekleştiren kişi olduğu ortaya çıkacak olup, kendilerinden kurumumuza karşı yapılan komplo sonucunda uğradığı zararın tazmini için gerekli işlemler yapılacaktır. Okulumuzda çocuklarınız çocuklarımızdır düsturuyla her çocuğa 4 yıldır özen ve imtinaıyla eğitim ortamı sağlanmaktadır” denildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Kent genelinde okullar yarın tatil!Kent genelinde okullar yarın tatil!
Ümraniye'de döküm imalathanesinde yangınÜmraniye'de döküm imalathanesinde yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anaokulu Bilecik Sandalye

En Çok Okunan Haberler

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?

Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'da okullar tatil mi, Muş Valiliği açıkladı mı? (10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı?)

Kent genelinde okullar yarın tatil!

Mansur Yavaş karla mücadele çalışmalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi

Mansur Yavaş eleştirilere böyle yanıt verdi!

Kandıra'da baraj doldu, kapaklar açıldı

Baraj doldu, kapaklar açıldı

Bursa'da dehşete düşüren cinayet! Ağzını bantlayıp, kalbinden bıçakladılar

Bursa'da dehşete düşüren cinayet! Ağzını bantlayıp...

Baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdiler

Baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdiler

Kazada ölen genç avukat Cemre Parmaksız toprağa verildi

Kazada ölen genç avukat Cemre Parmaksız toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.