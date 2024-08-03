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  4. Anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması 9 kişiyi zehirledi!

Anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması 9 kişiyi zehirledi!

03.08.2024 01:17
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İstanbul Sultangazi'de bir binanın giriş katında bulunan anaokulunda böcek ilaçlaması yapıldı. İlacın etkisi üst katlara yayılınca etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması 9 kişiyi zehirledi!

Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı. İlacın bir süre sonra apartmana yayılmasıyla bina sakinlerinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi.

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İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 4'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, ardından özel kıyafetle anaokuluna girerek hava tahliye çalışması gerçekleştirdi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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ilaç böcek
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