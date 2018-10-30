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Anaokulunda yıkılma tehlikesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir anaokulunun binasının duvarlarında çatlak oluştu - Yıkılma tehlikesine karşı, öğrencilerin ve personelin girmesine izin verilmeyen okulun etrafında güvenlik önlemi alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir anaokulunun binasının duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tek katlı Zübeyde Hanım Anaokulu'nun binasının duvarlarında, personelin ve öğrencilerin gelmediği saatlerde geniş çatlaklar meydana geldi.

Okul idaresinin haber vermesi üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiye ekipleri tarafından yıkılma tehlikesi oluşan binanın elektrik ve doğal gaz bağlantısı kesildi.

Polis, binanın etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okuldaki yıkılma tehlikesi nedeniyle öğrencilerin başka bir okulda eğitimine devam edeceğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

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anaokulu Samsun Vezirköprü yıkılma tehlikesi

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