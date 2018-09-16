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Anaokulundaki çocuğun havuzda boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 18:15 | Son Güncelleme

Anaokulundaki çocuğun havuzda boğulması

Malatya'da 5 yaşındaki Miray Korkmaz'ın havuza düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca Korkmaz'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.D, A.T ve P.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.T ve M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, P.A. tutuklandı.

Bostanbaşı Mahallesi'ndeki özel bir anaokuluna devam eden Miray Korkmaz, okulun bodrumundaki 90 santimetrelik havuzun içinde bulunmuştu. 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Korkmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş boğulma Malatya

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