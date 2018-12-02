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Anaokulundaki gıda zehirlenmesinde 12 kişinin tedavisi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 16:15 | Son Güncelleme

 ORDU’nun Altınordu ilçesindeki Faruk Furtun Anaokulu’nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğretmen ve öğrenci 64 kişiden 52'si taburcu oldu.

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Altınordu ilçesindeki Faruk Furtun Anaokulu’nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğretmen ve öğrenci 64 kişiden 52'si taburcu oldu. Tedavileri süren 12 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Altınordu ilçesinde bulunan Faruk Furtun Anaokulu’nda öğretmenler ve öğrenciler, 3 gün önce öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti görülen öğretmen ve öğrencilerden oluşan 64 kişi, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 52 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavileri süren 12 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

​Ordu Valisi Seddar Yavuz, kamu görevlileri de dahil olmak üzere, olayda ihmalleri olan kişilerle ilgili yasal işlem yapılacağını, okuldaki yemeğin okul idaresi tarafından malzeme temin edilerek yapıldığını, gıdalar ve sudan alınan numuneler üzerinde incelemelerin sürdüğünü söyledi.

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