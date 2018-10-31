Anaokulundaki skandalda kan donduran ifadeler!

Olaya ilişkin görüntüleri çeken müşteki Zeynep Atasever suç tarihinde çocuğunun davranışlarında değişiklikleri yerinde tespit etmek için anaokulunda işe başladığını belirterek, “İlk önce çocuklarla iletişime geçmemi istemediler, sanığın güvenini kazandıktan sonra benim çocuklarla ilgilenmemi istedi. Burada 2-6 yaş arası çocuklar bulunmaktaydı. İlk önce 2 yaş grubuna baktım, onların bezlerini değiştirdim, daha sonra diğer yaş gruplarına yardımcı oldum. Ben sanığın anaokulunda bulunan çocuklara vurduğunu defalarca gördüm. Çocukların alt tarafı çıplak vaziyette yan yana tuvalete götürüldüğünü de birden fazla kez gördüm. Bu duruma itiraz ettim ancak sanık beni dinlemedi. Bu sebeple aramızda tartışmalar çıktı. Telefonla uygun vakit ve ortam yakalayınca görüntüleri çektim” dedi.

Tuzla’da özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götürdüğü iddia edilen öğretmen ve okul sahibi Güler Mert’in “kötü muamele” suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

'BENİMN EVLADIM VAR, SUSMAM İMKANSIZDI'

“Benim evladım var, susman imkansızdı” diyen müşteki Atasever, “Çocukları tek ayak üzerinde ayakta bekletiyordu. 2 yaşında bir çocuk vardı, masayı çizmişti. Çocuğa vurarak ‘burayı sen yaptın, sileceksin’ diyerek eline ıslak mendil verdi. Ayrıca çocuklara sürekli olarak ‘salak’ ve ‘gerizekalı’ şeklinde sözler söylüyordu. 3 yaşında bir çocuğa çok bağlanmıştı, ona ayrıcalık tanıyordu. Diğer çocukların oyuncaklarını isterse onlardan alıp o çocuğa veriyordu” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Anaokuluna giden ikiz çocuklarının davranışlarında değişiklikler olduğunu söyleyen müşteki Oktay Uğur, “Çocuğumun birinin kafası delinmişti. Serviste bulunan kişiye sorduğumda kardeşinin yapmış olduğunu söyledi. Çocuklar eve geldiğinde vücutlarında çizikler vardı. Aynı zamanda ben bir hareket yaptığımda korkarak sinmiş bir vaziyet alıyorlardı” dedi.

"EVDE KAMERA VAR' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Müşteki Kader çolak, “Olay açığa çıktıktan sonra oğlum bana şiddet gördüğünü, ‘evde kamera var anne babanıza söylerseniz ben görürüm’ diyerek tehdit edildiğini söyledi. Çocuğum bu olaylardan dolayı tırnak yemeye başladı, 7 yaşında ve şu anda altına kaçırıyor” ifadelerini kullandı.