Anaokulunun çatısında sebze ve meyve yetiştiriyorlar

"Seramızda 1,5 ay gibi kısa bir sürede çeşitli ürünler yetiştirdik. Seramızda biber, maydanoz, marul, domates, salatalık gibi tüm meyve ve sebzeleri ekmeye gayret gösterdik. Amacımız, çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Çocuklarımız salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri tarım atölyesine çıkarak sulama yapıyor, yetiştirilen bitkileri de inceleme fırsatı buluyorlar. Bu da çocukların gözlem yapma becerisini geliştiriyor."

- Yetiştirilen ürünleri, öğrenciler tüketiyor

Altıntaş, çatıda 50 metrekarelik alanda kurulan atölyenin yeterli olduğunu dile getirerek, "Serada yetişen ürünleri yine kahvaltı zamanı çocuklar topluyor. Belki bütün sınıflarımıza yetmiyor ama belli başlı sınıflarımıza veriyoruz. Bugün 3 yaş gurubu öğrencilerimiz salatalıkları topladı ve yemekhanede hazırlandıktan sonra bunları afiyetle yiyecekler. Aynı şekilde marullarımızın da dün 4 tanesini koparttık ve kahvaltıda çocuklarımızla yedik. Organik olduğu için herhangi bir endişemiz yok." diye konuştu.

Okulun 5 yaş gurubu öğrencilerinden Melek Naz Tülüce de "Okulda seranın olması çok güzel. Bahçede yapmak yerine burada yapmak çok değişik geldi. Çilekler var, salatalık, domates var. Hep birlikte onları suluyoruz." dedi.

