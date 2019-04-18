Anaokulunun çatısında sebze ve meyve yetiştiriyorlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nun çatısına "2023 Eğitim Vizyonu" hedefleri doğrultusunda kurulan serada, öğrenciler domates, salatalık, biber, marul, maydanoz ve çilek yetiştiriyor.
Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nun çatısına, Tarım Atölyesi Projesi kapsamında okul bütçesi ve ailelerin desteğiyle 50 metrekarelik bir alanda sera kuruldu.
Okul Müdürü Selçuk Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde okulun çatısında kurdukları tarım atölyesiyle ilgili Bakanlığa gerekli taahhütlerin bildirildiğini söyledi.
Kurulan serada öğrencilere sebze ve meyve yetiştirmenin öğretildiğini dile getiren Altıntaş, şöyle konuştu:
"Seramızda 1,5 ay gibi kısa bir sürede çeşitli ürünler yetiştirdik. Seramızda biber, maydanoz, marul, domates, salatalık gibi tüm meyve ve sebzeleri ekmeye gayret gösterdik. Amacımız, çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Çocuklarımız salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri tarım atölyesine çıkarak sulama yapıyor, yetiştirilen bitkileri de inceleme fırsatı buluyorlar. Bu da çocukların gözlem yapma becerisini geliştiriyor."
- Yetiştirilen ürünleri, öğrenciler tüketiyor
Altıntaş, çatıda 50 metrekarelik alanda kurulan atölyenin yeterli olduğunu dile getirerek, "Serada yetişen ürünleri yine kahvaltı zamanı çocuklar topluyor. Belki bütün sınıflarımıza yetmiyor ama belli başlı sınıflarımıza veriyoruz. Bugün 3 yaş gurubu öğrencilerimiz salatalıkları topladı ve yemekhanede hazırlandıktan sonra bunları afiyetle yiyecekler. Aynı şekilde marullarımızın da dün 4 tanesini koparttık ve kahvaltıda çocuklarımızla yedik. Organik olduğu için herhangi bir endişemiz yok." diye konuştu.
Okulun 5 yaş gurubu öğrencilerinden Melek Naz Tülüce de "Okulda seranın olması çok güzel. Bahçede yapmak yerine burada yapmak çok değişik geldi. Çilekler var, salatalık, domates var. Hep birlikte onları suluyoruz." dedi.
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