'ANAP' iddiası olay olmuştu! İmamoğlu 'Kılıçdaroğlu ile aramızı bozamazlar' diyerek açıkladı: Biraz ukalaca olacak ama...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın "İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında deprem güvenliği bulunmayan Bakırköy'deki İş Bankası Mensupları Sitesi'nin yıkımına katıldı.

"ANAP" İDDİASI SORULDU

Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan İmamoğlu'na; CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinden Parti Meclisi'ne giren isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geldiği, Kılıçdaroğlu’nun da üyelere “CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor” dediği iddiası soruldu.

İmamoğlu soruya şu yanıtı verdi:

"Baba-oğul ilişkisi diye tarifleyen sayın önceki dönem genel başkanımızın, beni CHP'nin en tarihi, en önemli kurultayında, kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden sayın genel başkanımızın böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Mümkün bile görmüyorum.

"BİZİM ARAMIZI BOZAMAZLAR"

Ben bir de o işlerden anlamıyorum yani. Mesnetsiz, kaynaksız, kaynağı belirtilmeyen haberler vesaireler… Onun için bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar.

Kaldı ki ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 yıllık üyesiyim. Üyeliğini yapmış, ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB'nin ardı ardına seçimini kazanmış…

"BİRAZ UKALACA OLACAK AMA…"

Yani tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş bir üyesiyim. Onun için Cumhuriyet Halk Partililiğimi hiç kimse tartışmaya açamaz.”