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ANAP ve AK Parti'den sonra CHP'ye katıldı! Eski Mardin milletvekili Çelebi ve oğluna rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı

22.03.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine gidilirken siyasi partiler arasında dikkat çeken istifalar ve katılımlar gerçekleşmeye devam ediyor. CHP, bünyesine eski ANAP ve AK Partili milletvekili Süleyman Çelebi ile oğlu Mehmet Sait Çelebi'yi kattı. İki isme rozetlerini CHP lideri Kılıçdaroğlu taktı.

ANAP ve AK Parti'den sonra CHP'ye katıldı! Eski Mardin milletvekili Çelebi ve oğluna rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan eski Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi ve oğlu avukat Mehmet Sait Çelebi'ye rozet taktı.

PARTİ GENEL MERKEZİNDE GÖRÜŞTÜLER

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Süleyman Çelebi ve Mehmet Sait Çelebi ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan Süleyman Çelebi ve oğluna parti rozeti taktı.

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Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi (PM) Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.

ANAP VE AK PARTİ'DE MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞTI!

Süleyman Çelebi, 17 ve 18. dönemlerde DYP, 20 ve 21. dönemlerde Anavatan Partisi, 23. dönemde ise AK Parti Mardin Milletvekili olarak parlamentoda görev yapmıştı.

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(AA)

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