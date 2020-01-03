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  4. ANAP'tan İYİ Parti'ye nezaket ziyareti

ANAP'tan İYİ Parti'ye nezaket ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e nezaket ziyaretinde bulundu

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Akşener'in makamındaki ziyarete, Çelebi'nin yanı sıra ANAP Genel Başkan Yardımcıları Osman Ölçer ve Ayşe Gürkan da katıldı.

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