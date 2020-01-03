ANAP'tan İYİ Parti'ye nezaket ziyareti

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim \u00c7elebi, \u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener'e nezaket ziyaretinde bulundu.\nAk\u015fener'in makam\u0131ndaki ziyarete, \u00c7elebi'nin yan\u0131 s\u0131ra ANAP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Osman \u00d6l\u00e7er ve Ay\u015fe G\u00fcrkan da kat\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u015e\u00f6hretini paraya \u00e7evirdi!CHP'den ihra\u00e7 edilen Vefa \u00dclg\u00fcr: Hi\u00e7bir kad\u0131na kumpas kurmad\u0131mErdo\u011fan anne ve babas\u0131n\u0131n mezar\u0131n\u0131 ziyaret etti