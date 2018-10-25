ANAP'tan MHP'ye ziyaret

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

ANAP'tan yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin makamında gerçekleşen görüşmede gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Karşılıklı temaslarımızda, ülke olarak kritik süreçlerden geçtiğimiz bugünlerde Cumhur İttifakı'nın ülkemiz için ne kadar da önemli olduğu hakikatını vurgularken, sayın Bahçeli'nin de bu hususta oldukça samimi ve ülkemizin bekası noktasında hassas olduğunu bir kez daha takdirle müşahede etmiş bulunarak, fikir birliği sağladık."

