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ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

SEÇİM HABERLERİ  | 23.11.2018 07:12 | Son Güncelleme

ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Mart 2019 yerel seçimlerine yönelik son anket sonucunu açıkladı. Anket araştırması sonuçlarına göre, AK Parti'de ekonomik gelişmelerden dolayı, 24 Haziran'a göre düşüş yaşandığı gözlendi. CHP'nin İstanbul adayına da değinen Uslu, "CHP, hem kendi tabanına, hem İYİ Parti'ye, hem HDP'ye hem de Binali Yıldırım'a oy vermeyecek MHP'lilere sempatik gelecek birini seçmeli" ifadelerini kullandı. İşte ANAR yerel seçim anketinin detayları...

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR’ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, RS FM’de yayınlanan programa konuk olarak yerel seçim gündemini ve yaptıkları son yerel seçim anketi sonucuna değindi. AK Parti ile MHP arasında görüşmelerin hiç kesilmediğini vurgulayan Uslu, “Liderlerin açıklamalarından sonra da görüşmeler arka kapı diploması yöntemleriyle devam etti. Aslında görüşmeler hiç kesilmedi. İki liderin de rest çekme gücü vardı. Fakat İYİ Parti ve CHP arasındaki görüşmeler olgunlaşınca sonunda yeniden süreç başlatıldı. Bence dünkü toplantı süreci başlatma değil artık kapanış toplantısıydı. O buluşmayla ittifak resmen ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“MHP ÇOĞU ADAYINI GERİ ÇEKECEK”

Yerel seçimde MHP’nin Adana, Mersin ve Manisa’daki ısrarını vurgulayan Uslu, “MHP’nin tek başına Adana, Mersin ve Manisa’yı alması pek mümkün değildi. MHP 30-40 yer açıkladı. Hepsi AK Partili iller. Şimdi muhtemelen onların çoğunu geri çekecek. Arkadaşlardan özür dileyip fedakarlık yapmaları istenir. Daha önce de böyle vakalar olmuştu” dedi.

“24 HAZİRAN’A GÖRE DÜŞÜŞ VAR”

ANAR’ın yerel seçimlere ilişkin yaptığı çalışmaya değinen Uslu, “Genel seçim eğilimlerini ölçmek daha sağlıklı. AK Parti 24 Haziran seçimlerinin 1-2 puan altında. MHP de 1-1.5 puan yukarıda. İYİ Parti sabit. CHP’de 1-1.5 puanlık bir yükselme var. Bunlar küçük değişiklikler olduğu için hata payının içinde. O yüzden aşağı yukarı 24 Haziran seviyesinde fakat belli ki ekonomiden dolayı AK Parti’de biraz düşme var” ifadelerini kullandı.

“MHP SEÇİM SONUCUNU ETKİLER”

MHP’nin Ankara ve İstanbul’da hangi oranda fire vereceğinin seçim sonucunda etkili olacağını kaydeden Uslu, “AK Parti-MHP ittifakı avantajlı hale geldi. MHP’nin İstanbul ve Ankara’da hangi oranda fire vereceği seçim sonuçlarında etkili olacak. Tabii gösterilecek adaylara da bağlı. Binali Bey çok etkili bir aday ve seçimin favorisi.” dedi.

CHP’NİN İSTANBUL ADAYI

Uslu, CHP’nin durumuna ilişkin ise, “CHP diğer partilere de sempatik gelecek isimler düşünüyor. Adı geçen kişileri değil farklı isimleri aday göstereceğini düşünüyorum. HDP’nin oylarına da ihtiyaçları var. Hem HDP, hem İYİ Parti hem de CHP tabanına hatta Binali Bey’e oy vermeyecek MHP’lilere de sempatik gelecek birilerini seçmeliler”.değerlendirmesinde bulundu.


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