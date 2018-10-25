ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimde AK Parti'yle birlikte hareket edilmeyeceğini açıklamasının ardından, siyasetin gündemi değişti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Herkes kendi yoluna" dedi ancak, iki lider de Cumhur İttifakı'nın devam edeceği yönünde mesajlar vererek, yeniden birliktelik için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan kamuoyu araştırma şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, MHP liderinin çıkışı sonrasında yerel seçimde sandıktan nasıl bir tabloyla karşılaşılacağına ilişkin yorumlarını aktardı.

'MHP, AK PARTİ'DEN KOPAN SEÇMENİN KENDİSİNE YÖNELDİĞİNİ FARK ETTİ'



Ekonominin AK Parti oylarında etkili olduğunu ifade eden Uslu, 24 Haziran'da AK Parti'nin oyunun yüzde 42.5'e düşmesini hatırlattı. Uslu, ittifak olmaması durumunda AK Parti'nin de MHP'nin de kazancının olmayacağını savunarak, "MHP'nin Adan, Mersin ve Manisa'da tek başına kazanması mümkün görünmüyor. MHP 6 ay sonrasına yönelik değil daha uzun bir vadeyi değerlendirdi. AK Parti'den mutsuz seçmenlerin MHP'ye yöneldiklerini farkettiler. Sürecin AK Parti açısından yıpratıcı olacağını düşünüyorlar ve AK Parti'den kopan seçmenlerin MHP'ye geleceğini düşünüyorlar. 2023 seçimlerini düşünüyorlar" dedi.