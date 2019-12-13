ANASAM Söyleşileri’nde PKK’nın dünü, bugünü yarını konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) tarafından düzenlenen ANASAM Söyleşileri, Doç. Dr. Nihat Ali Özcan’ın konuşmacılığında “Terör Örgütü PKK’nın Dünü, Bugünü, Yarını” söyleşisi ile devam etti.

Tarihsel süreçte terör örgütü PKK’nın kuruluş sürecinden itibaren yaşanan gelişmelerle birlikte incelendiği söyleşide, terör sorununun incelenebilmesi için incelenmesi gereken değişkenler ele alındı. Geçmiş ve bugünde dünyanın farklı noktalarında terörle mücadele ederken uygulanan yöntemlerden de bahsedilen söyleşide terör örgütlerini amaçları ile ilgili çıkarımlarda bulunuldu.

“PKK ve benzeri örgütler sponsorlarının tavsiyeleriyle bu işe kalkışıyor”

Toplum üzerinde etki bırakmak için terör örgütü PKK’nın insan öldürmekten kaçınmadığını ve devletin etkinliğini zayıf göstermek için sivilleri hedef aldığını anlatan Doç. Dr. Nihat Ali Özcan, “PKK ve benzeri örgütler yola çıkarken ellerinde bu işler nasıl yapılacağının kullanım kılavuzu var. Dünyada olmuş şeyleri tekrar edip değiştiriyorlar. Bir ülke savaşa girer ve kaybederse, biri gelir rejimi değiştirir. Kazanan kendi rejimini empoze ediyor gibi düşünebiliriz. Diğeri yöntem ise şiddet yoluyla değiştirmektir. Hükümet darbesi de olabilir. Bunların hepsinin kitapları var. PKK ve benzeri örgütler sponsorlarının tavsiyeleriyle bu işe kalkışıyor. Bazıları beceriyor bazıları beceremiyor. Ayaklanma kısmı da var. Bununla askeri politik bir mücadeleye girip onun yerini almaya çalışıyorlar. Bu hemen olacak bir şey değil. Her ülkenin unsurları var. Her ülkenin toprağı, nüfusu ve egemenliği var. Savaşarak almak mümkün olmadığında bir metot bulmaları gerekiyor. Terör örgütlerinin silahlı güçleri toplumu değiştirmek için sivillere yöneliyor. Bu devletin etkinliğini kırmak için bir yöntem” şeklinde konuştu.