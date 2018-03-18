Anastasia Kvitko, küçücük bikinisiyle zorlandı

Sosyal medyanın son dönemdeki en gözde ünlülerinden biri olan Anastasia Kvitko, Miami'de görüntülendi.

Rusya'nın Kaliningrad kentinde doğan ancak sonra modellik kariyeri için ABD'ye taşınan Kvitko denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Her ne kadar eski fotoğraflarında daha kıvrımsız bir vücuda sahip olmasa da ünlü isim bu iddiaları şu cümlelerle reddediyor: