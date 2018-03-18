Anastasia Kvitko, küçücük bikinisiyle zorlandı

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla ünlenen Rus model Anastasia Kvitko tatilden paylaştığı fotoğraflarla olay olmaya devam ediyor.
Anastasia Kvitko, Miami'de
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Sosyal medyanın son dönemdeki en gözde ünlülerinden biri olan Anastasia Kvitko, Miami'de görüntülendi.
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Rusya'nın Kaliningrad kentinde doğan ancak sonra modellik kariyeri için ABD'ye taşınan Kvitko denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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23 yaşındaki model, ilginç mayokinisiyle meraklı üzerinde topladı. Kvitko'nun Instagram'da yaklaşık 8 milyon takipçisi bulunuyor.
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Rusya'nın Kim Kardashian'ı cesur bikini tercihleriyle Instagram'da takipçilerinin ilgilisin çekiyor.
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Kvitko sık sık estetik iddialarıyla gündeme geliyor. Seksi modelin "göğüsleri ve kalçası estetik harikası" iddiaları ortaya atılmıştı.
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Her ne kadar eski fotoğraflarında daha kıvrımsız bir vücuda sahip olmasa da ünlü isim bu iddiaları şu cümlelerle reddediyor:
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"Görüntüm tamamen doğal, sağlıklı beslenip düzenli spor yapıyorum."
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