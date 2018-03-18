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Anastasia Kvitko, küçücük bikinisiyle zorlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Kıvrımlı model Anastasia Kvitko, giydiği küçücük bikinilerle dikkat çekiyor. Genç model frikik vermemek için zaman zaman da zorlanıyor

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla ünlenen Rus model Anastasia Kvitko tatilden paylaştığı fotoğraflarla olay olmaya devam ediyor.

Anastasia Kvitko, Miami'de

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Sosyal medyanın son dönemdeki en gözde ünlülerinden biri olan Anastasia Kvitko, Miami'de görüntülendi.
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Rusya'nın Kaliningrad kentinde doğan ancak sonra modellik kariyeri için ABD'ye taşınan Kvitko denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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23 yaşındaki model, ilginç mayokinisiyle meraklı üzerinde topladı. Kvitko'nun Instagram'da yaklaşık 8 milyon takipçisi bulunuyor.
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Rusya'nın Kim Kardashian'ı cesur bikini tercihleriyle Instagram'da takipçilerinin ilgilisin çekiyor.
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Kvitko sık sık estetik iddialarıyla gündeme geliyor. Seksi modelin "göğüsleri ve kalçası estetik harikası" iddiaları ortaya atılmıştı.
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Her ne kadar eski fotoğraflarında daha kıvrımsız bir vücuda sahip olmasa da ünlü isim bu iddiaları şu cümlelerle reddediyor:
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"Görüntüm tamamen doğal, sağlıklı beslenip düzenli spor yapıyorum."
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kıvrımlı model Anastasia Kvitko

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