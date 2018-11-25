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Anastasia Reshetova'dan cesur poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

Rus model Anastasia Reshetova paylaşımıyla Instagram'a damga vurdu. Seksi modelin bikinili paylaşımına beğeni yağdı.

Anastasia Reshetova'dan cesur poz

Rus model Anastasia Reshetova sosyal medyadan bikinili fotoğrafını paylaştı.

34 yaşındaki rap yıldızı Timati ile birlikte olan 1.78 boyundaki eski güzellik kraliçesi Anastasia Reshetova sosyal medyadan bikinili fotoğrafını paylaştı.

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2014 yılında Rusya'da güzellik yarışmasına katılıp ikinci seçilen Anastasia Reshetova, ortaokul ve lise yıllarında 'çok uzun boylu' ve 'çıkık çeneli' olduğu için yaşıtları tarafından alay konusu olduğunu söylüyor.

Anastasia Reshetova’nın ayaklarının büyüklüğü ise sosyal medyada sık sık gündem oluyor.


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anastasia reshetova Anastasia Reshetova seksi

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