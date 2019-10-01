HABER

Anastasiades: Doğalgaz arama çalışmaları devam edecek

01.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin lideri Nikos Anastasiades, "Türkiye’nin tehditlerine ve yasa dışı faaliyetlerine rağmen" doğalgaz arama çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Anastasiades: Doğalgaz arama çalışmaları devam edecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, "Türkiye’nin tehditlerine ve yasa dışı faaliyetlerine rağmen doğalgaz arama çalışmalarımız devam edecek" dedi. Kıbrıs'ın İngiltere işgalinden kurtuluşunun 59'uncu yıl dönümü töreninde konuşan Anastasiades, etnik olarak ikiye bölünen adayı yeniden birleştirecek bir barış anlaşması konusunda da kararlı olduklarını dile getirdi.

Kıbrıslı Rumlar geçtiğimiz ay Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketleri ile adanın güneyinde doğalgaz arama faaliyeti konusunda anlaşmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve Kıbrıslı Rumların doğalgaz arama çalışmalarına karşı çıkan Türkiye, bölgede kendi sondaj gemileri ile doğalgaz arama faaliyeti yürütüyor.

Milli Güvenlik Kurulu'ndan Kıbrıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Pazartesi günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında da Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili şu ifadeler kullanılmıştı: "Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizilmiştir."

Türkiye halihazırda Yavuz ve Fatih gemileri ile Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu faaliyete sondaj gemilerinin güvenliğini sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı muharip gemiler eşlik ediyor.

AP / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Büyükada’daki faytonların kaldırılması nasıl mümkün olacak?Büyükada’daki faytonların kaldırılması nasıl mümkün olacak?
Serap Yılhan - Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharı sonrası neler yaşandı?Serap Yılhan - Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharı sonrası neler yaşandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Arbede, polis müdahalesi, şiddet! Ülke ayakta

Arbede, polis müdahalesi, şiddet! Ülke ayakta

İlginç seçim! Her aday kendisinin kazandığını iddia ediyor

Her aday kendisinin kazandığını iddia ediyor!

Yunanistan 2020 sonuna kadar '10 bin mülteciyi Türkiye'ye geri gönderecek'

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

Peru'da Devlet Başkanı parlamentoyu, parlamento da Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.