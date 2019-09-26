Anastasiades: 'Görüşmeler Kaldığı Yerden Devam Etmeli'

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul’unda liderlerin konuşmaları devam ediyor. Kıbrıs Rum lideri Nicos Anastasiades bugün (Perşembe) BM Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın, Avrupa’nın tek bölünmüş ülkesi olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Anastasiades, Kıbrıs’ta kalıcı barış ve istikrarın tam 45 yıldır kabul edilemez bir statüko nedeniyle engellendiğini savundu.

Anastasiades, ülkesinin "uzlaşmaya yönelik samimi çabaları ve yapıcı katılımına" rağmen Kıbrıs’ın bölünmüş bir ülke olmayı halen sürdürdüğünü kaydetti.

Rum lider Anastasiades, BM Genel Sekreteri tarafından kapsamlı bir anlaşmaya varma hedefiyle görüşmelerin yeniden başlatılması için gösterilen çabaların yine de Kıbrıs’ta kalıcı barışı sağlamak için umut ışığı olduğunu belirtti.

Anastasiades, Kıbrıs halkının vizyonunun statükoyu sonlandırmak, gelecek nesil Rum ve Kıbrıslı Türkler için ortak ve müreffeh bir gelecek sağlayacak bir devletin kurulmasıyla bölünmüşlüğü sona erdirmek olduğunu belirterek, “Açık bir mesaj göndermek istiyorum; BM ve Genel Sekreter ve kendisine bağlı kuruluşların çalışmaları bizim için tek yol” dedi.