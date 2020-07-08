HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Anastasiades'ten Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız!

Anastasiades'ten Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2020 15:55 | Son Güncelleme

Rum lider Nikos Anastasiades, yayılmacı olarak nitelendirdiği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasına karşı koymak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Anastasiades'ten Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız!

Anastasiades, "Sadece Yunanistan ve Fransa değil, diğer partnerlerimizle koordinasyon içinde ortaya koyduğumuz çok sayıdaki çabaya sizlerin de tanıklık ettiğini düşünüyorum. Bu çabalar, Türkiye'nin bölgedeki eylemleri yardımıyla kendi uluslararası hukukunu dayatmaya yönelik dizginlenmeyen arzusunu önleme amacı taşıyor" dedi.

Anastasiades, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "AB, Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz" şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi.

Türkiye'nin Kıbrıs'ın yer aldığı bölgenin tamamı için potansiyel tehditler oluşturduğunu savunan Anastasiadis, "Avrupa'nın yapması gereken şey, gösterdiği sabrın neye yol açabileceğini düşünmek. Maalesef sükûneti bozan, tüm Doğu Akdeniz'i ve buraya kıyısı bulunan tüm ülkeleri kontrol altına almak isteyen bir ülke söz konusu" ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Türkiye’nin bölgedeki sondaj faaliyetlerini ‘siyasi ve askeri kontrol çabası’ olarak değerlendiriyor; Ankara ise bunun 'egemenlik hakkı' olduğunu savunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Polis operasyonuyla keşfedildi: İşkence odalarıPolis operasyonuyla keşfedildi: İşkence odaları
65 yaş üstü seyahat izni çıktı mı?65 yaş üstü seyahat izni çıktı mı?

En Çok Okunan Haberler

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

Üçlü ilişki olay olmuştu! 'Yatağımıza pisleyince...'

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli çağrı

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli çağrı

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

İstanbul'daki ünlü restoranda taciz davası! Her satırı iğrenç

İstanbul'daki ünlü restoranda taciz davası! Her satırı iğrenç

'Beyin yiyen Amip, Türkiye'de de var'

'Beyin yiyen Amip, Türkiye'de de var'

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
Polis operasyonuyla keşfedildi: İşkence odaları

Polis operasyonuyla keşfedildi: İşkence odaları

O ülke salgının 11'inci dalgasını yaşıyor!

O ülke salgının 11'inci dalgasını yaşıyor!

Rusya'dan Libya'da ateşkes açıklaması: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz

Rusya: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz

İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri açıklandı

İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri açıklandı

Koronaya yakalanan Bolsonaro: Yağmura yakalanmak gibi

Koronaya yakalanan Bolsonaro: Yağmura yakalanmak gibi

Kahve bardağına 'Ayşe' yerine 'IŞİD' yazılan kadın dava açtı

Kahve bardağına 'Ayşe' yerine 'IŞİD' yazılan kadın dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.