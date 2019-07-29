Anastasiades’ten Kıbrıs'ta Müzakere Şartı

Rum lider Nicos Anastasiades Kıbrıs'ta görüşmelerin yeniden başlaması için Türkiye’nin Akdeniz’de sondaj çalışmalarına son vermesi gerektiğini söyledi.

Anastasiades, bu açıklamayı Lefkoşa’da Yunanistan Başbakanı ile yaptığı görüşmelerin ardından yaptı. Rum lider, Türkiye’nin tavırlarının şüphe ve güvensizliği arttırdığını kaydetti ve bunun da barış görüşmelerine hazırlık için zemin oluşturmadığını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir. Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok" dedi.

Türkiye’ye ait sondaj gemisi Fatih Kıbrıs’ın 42 mil batısında sondaj çalışmaları yürütüyor. 20 Haziran'da bölgeye gönderilen Yavuz adlı geminin de Ada’nın doğu kıyıları açıklarında sondaj çalışmalarına başlaması planlanıyor.

Ankara, hem Türkiye hem de Kıbrıslı Türkler’in haklarını savunduğunu kaydediyor.

Anastasiades’in 9 Ağustos’ta Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine Avrupa Birliği de tepki göstermiş ve bazı yaptırım kararları almıştı.

Ankara, Kıbrıs kıyılarındaki doğal kaynaklar konusunda Rum tarafının Türk tarafıyla masaya oturmasını istiyor.

