Anastasiadis "altın pasaport" nedeniyle baskı altında

Anastasiadis konuyla ilgili meclis komisyonuna ifade verdi.Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili meclis komisyonunda ifade verdi. "Altın pasaport" olarak da bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasını savunan Anastasiadis, ülke mali krize girdiğinde mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs'ta son 10 yılda çoğu Çin ve Rusya vatandaşı olmak üzere 3 bin 500 kişiye "altın pasaport" da denilen vatandaşlık verildiği tahmin ediliyor. Kıbrıs başvuru için ülkeye en az 2,5 milyon euro yatırım yapılmasını şart koşuyor. Anastasiadis'in açıklamalarına göre bu şekilde şu ana dek toplanan yatırımların tutarı 9 milyar 700 milyon euroyu geçmiş durumda. Anastasiadis meclis komisyonuna verdiği ifadede uygulamanın 2013 yılında ülkenin içinde bulunduğu ağır mali krizi aşmak bakımından gerekli olduğunu savunarak ortada yasa dışı bir işlem olmadığını belirtti.

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Ancak Anastasiadis'in uygulamadan kişisel kazanç sağladığı ve görevini kötüye kullandığı da ileri sürülüyor. İddialara göre Rum liderin bir zamanlar başında olduğu hukuk bürosu, çeşitli avukatların hazırladığı vatandaşlık başvurularını işleme koydu. Anastasiadis'in yıllar önce ayrıldığı söz konusu hukuk bürosu, şu anda kızları tarafından işletiliyor. Bir yeğeninin ise 2013-2019 yılları arasında İçişleri Bakanlığı'nda pasaport verilmesinden sorumlu birimde çalıştığı biliniyor.