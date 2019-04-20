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"Anastasiadis, bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ediyor" - "(Anastasiadis) Bu tavrınızla geçmiş mutabakatları tartışmaya açtığınızın farkında mısınız? Geçmiş mutabakatlar da zemin olmaktan çıkacaksa, başlangıç noktası nasıl bulunacak?"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanlığından Anastasiadis'in bir olumlu oy ilkesine ilişkin tutumu konusunda açıklama yapıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Kamuoyu önünde kendisine sormak istiyorum. Madem ki bu kadar karşıydınız, niye daha önce kabul ettiniz? Bu tavrınızla geçmiş mutabakatları tartışmaya açtığınızın farkında mısınız? Geçmiş mutabakatlar da zemin olmaktan çıkacaksa, başlangıç noktası nasıl bulunacak?" ifadelerini kullandı.

Akıncı, Anastasiadis'in son dönemde bir olumlu oyu, Kıbrıslı Türkler için hayati olan konular arasında kabul ettiğini duyduklarını, eskiden böyle bir söyleminin olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayati konu sizce nedir? Daha önce yaptığınız açıklamalardan (East Med) enerji politikalarını Kıbrıslı Türkler için hayati olarak nitelendirmediğinizi anladık. 26 Şubat'taki son buluşmamızda Federal Bütçe konusunu da aynı şekilde gördüğünüzü bana söylediniz.

Peki lütfen söyler misiniz, sizce Kıbrıslı Türkler için federal yapıda hayati olarak gördüğünüz ve bizim için olumlu oy hakkını 'lütfettiğiniz' hangi konular var? Somut cevabınızı bekliyorum."

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bir olumlu oy ilkesi KKTC Mustafa Akıncı Nikos Anastasiadis

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