Anastasiadis: Doğalgaz gelirlerini paylaşmaya hazırız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Ada'nın yeniden birleşmesi görüşmelerine bağlılıklarının sürdüğü mesajı verdi.

BM 75'inci Genel Kurul toplantıları çerçevesinde bir konuşma yapan Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerle Ada'nın yeniden birleşmesi için görüşme taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürdüklerini, ancak bunu "namlu ucunda" yapmayacaklarını söyledi.

Kıbrıs'ta barış görüşmelerinin "gerçekçi bir başarı şansına sahip olması için iyi niyete dayalı elverişli ve yapıcı bir ortam oluşturulmasının zorunlu olduğunu" belirten Anastasiadis, "göz korkutma ya da tehditler altında barışın görüşülemeyeceğini" söyledi.

Anastasiadis Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Rum yönetiminin doğal gaz keşiflerinden elde edilecek her tür geliri, Kıbrıslı Türkler için bir emanet hesaba yatırmaya hazır olduklarını da kaydetti.

BM'NİN YENİDEN GÖRÜŞME ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görüşmelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı. Guterres, "Seçimler olur olmaz garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum'' demişti.