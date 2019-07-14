HABER

Anastasiadis, KKTC'nin hidrokarbon önerisini salı günü liderlerle görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

KKTC'de hidrokarbon kaynakları konusunda bir öneri mektubu alan Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, salı günü parti liderleriyle bir araya gelerek, konuyu değerlendirecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hidrokarbon kaynakları konusunda ortak bir komite kurulması yönündeki öneri mektubunu teslim alarak, Rum siyasi parti başkanlarından oluşan Başkanlar Konseyi'ni 16 Temmuz Salı günü toplantıya çağırdı.

Rum basınında yer alan ve Rum yönetimi başkanlığına dayandırılan haberlere göre, KKTC'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin, dün Kıbrıs İyi Niyet Misyonu'nda koordinatör Sergiy Illarionov aracılığıyla yolladığı öneri mektubu bugün Anastasiadis'e ulaştı. Rum Lider Anastasiadis, Illarionov'u Limasol'de kabul ederek Akıncı'nın kendisine gönderdiği öneri mektubunu teslim aldı.

Anastasiadis'in yaşanan gelişmeler ve KKTC'nin önerisi hakkında bilgi vermek üzere siyasi parti liderlerinden oluşan Başkanlar Konseyi'ne salı günü toplanması için direktif verdiği belirtildi.

- KKTC'nin hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sunmuştu.

Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
399 metrelik dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti399 metrelik dev gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Teknelerin kıyasıya yarışı renkli görüntüler oluşturduTeknelerin kıyasıya yarışı renkli görüntüler oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
16 Temmuz Salı günü toplantı hidrokarbon kaynakları konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akınc Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Giresun'da yolcu minibüsü dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü dereye devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobilin üzerine tomruk düştü! 40 dakika böyle beklediler

Korkunç olay! 40 dakika böyle beklediler

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

PKK saldırısında yaralanan uzman çavuştan acı haber

Hain saldırıda yaralanmıştı! Acı haber geldi...

15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı düzenlendi

15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.