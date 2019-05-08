Anastasiadis'ten Erdoğan'a: Uluslararası hukuk Kuran'da yazılanlara dayandırılamaz

Kıbrıslı lider, gemilerini karasularından çekmesi için Türkiye'ye baskı yapılması çağrısında bulundu.

Erdoğan, dünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "(Allah) Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'de haklarımızı gasp etmeye yönelik adımları anlamayanlara idrak versin diyorum. Rabbim, bu mübarek günlerde tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen Avrupa Birliğinin bizi tam üyeliğe kabul etmemesinin gerisindeki saplantılı ruh halini çözemeyenlerin akıllarını başına getirsin diyorum" diyerek dua etmişti.

'BM VE AB'NİN ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMESİNİN VAKTİ GELMİŞTİR'

Euronews'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın bu ifadelerini eleştiren Anastasiadis, "Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve büyük devletlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin vakti gelmiştir" diye konuştu.

Ülkesinin savaştan yana olmadığını söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs sorununu askeri yöntemle çözmeye çalışmadıklarını belirterek egemen ve bağımsız bir devlet için Kıbrıs Türk Kesimi'nin de katkısını istedi.