Anastasiadis'ten Guterres'e çağrı: Türkiye'ye izin vermeyin!

Rum Kesimi Hükümet Sözcüsü Kiriakos Koushos, Anastasiadis ve Guterres'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Koushos'un aktardığına göre Anastasiadis, Guterres'in Türkiye'nin Maraş'la ilgili planlarına müdahale etmesini isteyerek şehrin yeniden yapılandırılması ve yasal sakinlerinin dönmesi olasılığının araştırılması için iki toplumlu bir komite kurulması yönündeki teklifini yineledi.

Koushos, "Anastasiadis, Guterres'e Maraş'ın tek taraflı olarak açılmasının ve Türk gemilerinin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarının gebe olduğu olumsuz sonuçları anlattı. Ona göre bu eylemler, Kıbrıs sorununun çözümü için mutabık kalınan esaslardan cayma niyetinde olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Koushos, Türkiye'nin eylemlerinin Maraş'ın statüsünü belirleyen BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla tamamen çeliştiğini ve Kıbrıs müzakerelerin Crans-Montana'da kaldığı yerden yeniden başlatılmasına yönelik çabaları olumsuz etkilediğini savundu.

Şubatta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, 1974 'Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bu yana 46 yıldır kapalı olan 'hayalet şehir' Maraş'ın yerleşime açılmasına ve turizmin başkenti haline getirilmesine karar vermişti.