Anastasiadis Türkiye ile gerginlikte Merkel'den destek istedi

Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin lideri Nikos Anastasiadis Türkiye'yi ziyaret edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Anastasiadis görüşmede Almanya Başbakanı'ndan Lefkoşa ile Ankara arasında arabuluculuk yapmasını istedi. Kıbrıs radyo yayın kurumu RIK'in haberine göre Anastasiadis Merkel'den Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la cuma günü yapacağı görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki doğalgaz arama faaliyetlerini durdurması mesajını iletmesini istedi. Anastasiadis Avrupa Birliği'nin de (AB) bu talebi desteklediğini belirtti.

Rum Fileleftheros gazetesi hafta başında Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü yazmıştı. Gazete Yavuz gemisinin birkaç gündür liman kenti Limasol'un güneyinde sondaj çalışmaları yaptığını belirterek, bu durumun Türkiye'nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde "izinsiz yürüttüğü altıncı sondaj çalışması" olduğunu ifade etmişti.

Türkiye ve Kıbrıs arasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşanıyor. Hem Kıbrıs hem de Türkiye bölgede doğalgaz arama hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.