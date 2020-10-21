Anastasiadis: Üçlü format Türkiye'yi hedef almıyor

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis üç ülke arasındaki işbirliğinin Türkiye’ye karşı olmadığı mesajı verdi.Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum kesimi liderleri Lefkoşa'da bir araya geldi. AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis üç ülkenin uluslararası hukuk temelinde bölgede barış ve istikrarı güvence altına alma hedefiyle işbirliği içinde olduğunu belirterek üçlü formatın Türkiye'yi hedef almadığını söyledi.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Kuzey Kıbrıs'taki Maraş bölgesinin kısmen halkın kullanımına açılmasını eleştiren Anastasiadis "Türkiye bir dizi yasadışı eylemle gerilimi tırmandırıyor” diye konuştu. Anastasiadis Türkiye'ye Kıbrıs konusunda alınan Birleşmiş Milletler kararlarına riayet etme çağrısı yaptı.

Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs harekatı sonrası Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmeye başlayan Yeşil Hat bölgesinde yer alıyor. Maraş'a sivillerin girişine 46 yıldır izin verilmiyordu. "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş’ın bazı bölümleri 8 Ekim tarihinde yayaların girişine açılmıştı.

DW / EC, BK

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