"Anastasiadis'in algı yaratma çabasından vazgeçmesi gerekir"

New York'a gitmeden önce Guterres'in öncülüğünde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lider Nikos Anastasiadis'in de katılacağı üçlü bir görüşme olmayacağını açıkladığını hatırlatan Akıncı, bu yönde bir beklentinin olmadığını da sözlerine ekledi.

New York'ta, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerinin altını çizen Akıncı, Çavuşoğlu'nun kendilerinden önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü ve bu görüşme hakkında kendilerini bilgilendirdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'taki temaslarının ardından Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Guterres'in kendilerini telefonla aradığında söylediklerinden yola çıkarak, bunu açıkladığını ifade eden Akıncı, "Genel Sekreter, yoğunluğu dolayısıyla üçlü bir görüşmeyi bu defa düşünmedi ama ondan sonra nitekim ekim ve kasım olarak konuşuyoruz, ya tekrar New York'ta ya da kendisinin Avrupa'ya yapacağı bir seyahat bağlamında uygun bir şehirde üçlü bir buluşmayı bize telefonla söylemişti zaten." dedi.

- "Genel Sekreter herhangi bir başarısızlığın yaşanmasını istemiyor"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres'in inisiyatif alma konusunda çok istekli ve kararlı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Gün ve saat söyleyerek bir açıklamada bulunmamış olmam (New York'taki açıklamasında), bazı muğlaklıklar yaratmış gibi değerlendirilebilir. Biz, Guterres'e haksızlık yapamayız. Açıklamalarımı bize Genel Sekreter'in söylediği çerçeve ile sınırlı tuttum. Gerçekten şu an itibarıyla ekim ayının falanca günü, falanca saatte ve filanca yerde gibi bir noktada değiliz. Genel Sekreter büyük ihtimalle öncelikle üçlü görüşmeyi yapmak isteyecektir, bunu bize ima etmiştir, beşliyi dışlamamaktadır, üçlüden sonra beşli görüşme de olabilir ancak her iki şıkta da Genel Sekreter geçmişteki gibi herhangi bir başarısızlığın yaşanmasını istemiyor. O nedenle hazırlıklı bir şekilde bu toplantıların yapılmasını arzu ediyor. Özellikle beşli görüşmenin. Önümüzdeki haftalarda, muhtemelen ekim ayı bitmeden olması büyük olasılıktır, olmazsa en nihayet kasımda. Guterres'in ifadesiyle söylüyorum, kesinlikle yeni yıldan önce olacak şekilde bir üçlü ve muhtemelen iyi bir hazırlıktan sonra beşli görüşme olabilir."