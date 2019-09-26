"Anastasiadis'in BM'de kullandığı kürsüde, Kıbrıslı Türklerin de hakkı vardır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler'de (BM) tek başına kullandığı kürsüde, Kıbrıslı Türklerin de hakkı vardır." dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'ın bugün BM Genel Kurulu'ndaki konuşması hakkında yazılı açıklama yaptı. Akıncı, dünyanın bugün global tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, iklim değişikliğinin yaratmakta olduğu büyük felaketlerin din, dil, milliyet ve cinsiyet farkı gözetmeden tüm insanlığın geleceğini tehdit ettiğinin altını çizdi. Terörizm, yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunlara karşı insanlığın birlikte mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Akıncı, bu bağlamda Anastasiadis'in BM Genel Kurulu'nda bugün yaptığı konuşmanın başında değindiği bu konuları, kendilerinin de paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta çözümü sağlayarak bir ortaklık devletinde buluşmanın, bu küresel tehditlere karşı birlikte daha etkin mücadele etmeye de yardımcı olacağını vurguladı.

Amacının, Anastasiadis'in yaptığı konuşmaya satır satır cevap vermek olmadığına dikkati çeken Akıncı, New York'a karşılıklı suçlama amacıyla değil, Kıbrıs'ta çözüme gidecek yolu yeniden açmak için BM ile iş birliği içinde atılabilecek adımları konuşmaya geldiklerini kaydetti. - "BM kürsüsünde Kıbrıslı Türklerin de hakkı vardır" Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis'in bugünkü konuşmasında düzeltilmesi gereken önemli hususlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Her şeyden önce Sayın Anastasiadis'in BM'de tek başına kullandığı kürsüde, Kıbrıslı Türklerin de hakkı vardır. Ne yazık ki Kıbrıslı Rum liderler bunu, Kıbrıslı Türkleri 1960 ortaklığından dışladıkları 1963 yılından bu yana tek başlarına kullanma imtiyazını ele geçirmişlerdir. Sayın Anastasiadis, 45 yıldır kendi ve kendinden önceki Kıbrıslı Rum liderlerin çözüm için uğraşmalarına rağmen, sorunun çözümsüz kaldığını ifade etmiştir ancak herkes de bilmektedir ki Kıbrıs Türk halkının çözüm talepleri Kıbrıslı Rum liderlerden gerekli karşılığı bulmamıştır. Bunun yakın tarihteki en önemli iki örneği, 2004’teki Annan Planı referandumu, ikincisi de 2017’deki Crans-Montana konferansıdır."

Crans Montana'dan bu yana son iki yıldır referans kavramlarının hazırlanabilmesi için Anastasiadis'in konuşmasında değindiği üç unsurun altını sürekli çizen Kıbrıs Türk tarafının olduğuna dikkati çeken Akıncı, bunların 11 Şubat 2014 Ortak Açıklama Belgesi, bugüne kadarki mutabakatlar ve 30 Haziran 2017 tarihli Guterres Çerçevesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis'in konuşmasında değindiği Guterres Çerçevesi'nin 30 Haziran 2017 tarihli olduğu gerçeğini geçen iki yıl boyunca kabul etmediğini ve 4 Temmuz gibi olmayan belgeler icat ederek, bu süre içinde BM Genel Sektereteri'nin Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un çabalarının verimli olmasını engellediğini bilmeyen olmadığını kaydetti. Akıncı, Anastasiadis'in konuşmasında 30 Haziran tarihli belgeden bahsederken, bu belgenin önemli bir maddesi olan ve siyasi eşitliğin önemli bir göstergesi niteliğindeki 2'ye 1 dönüşümlü başkanlıktan söz etmemesi, çerçevenin içeriğini net bir şekilde kabulde hala zorlandığının göstergesi olduğunu kaydetti.