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Anastasiadis’ten '10 bin Türk askeri çekilsin' önerisi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2019 15:57 | Son Güncelleme

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu güven yaratıcı önlemler belgesinde, Türkiye'nin Kıbrıs'tan asker çekmesini istedi.

Anastasiadis’ten '10 bin Türk askeri çekilsin' önerisi

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu güven yaratıcı önlemler belgesinde, Türkiye'nin Kıbrıs'tan asker çekmesini istedi. Kapalı Maraş'ın da Rumlara verilmesi gerektiğini savunan Anastasiadis, 5 bin ile 10 bin Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi gerektiğini belirtti.
Rum medyasının manşete taşıdığı önerilere göre; Anastasiadis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 25 Kasım’da Berlin’de yapacakları görüşme öncesinde isteklerini masaya koydu. Kıbrıs'ta, Güney ile Kuzey arasında yeni geçiş kapılarının açılması gerektiğini savunan Rum lider, Türkiye'nin enerji konusunda 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını sistematik olarak ihlal ettiğini ileri sürdü.
Rum liderin 12 maddelik önerisinde şunlar yer aldı:
Önceliğin kapalı bölge Maraş’a verilmesiyle birlikte, bazı bölgelerin imarı ve yeniden yerleşime açılması için teknik komite kurulması.
Yeni geçiş noktalarının açılması. (Kiracıköy- Gaziler- Eğlence- Pomo- Paşiammo- Aşağı Pirgo ve Erenköy)
Lefkoşa’nın Kuzey bölümündeki ve Kanlıdere üzerindeki parkın işletilmesi.
Lefkoşa’daki ara bölgeye serbest erişim alanları meydana getirilmesi.
Ada içerisindeki ticaretin, Kıbrıs Türk toplumunun ortaya koyduğu (vergilendirme ve hükümet tarafından kontrol edilmekte olan bölgelerden gelmekte olan ürünlerle ilgili ithalat izni gibi) engeller ortadan kaldırılarak güçlendirilmesi.
Yeşil Hat Tüzüğü tarafından kapsanmakta olan malları taşıyan ticari araçların dolaşımının kolaylaştırılması.
Kültürel Miras Teknik Komitesinin çalışmaları ve finanse edilmesine destek olunması
Dini alanların korunması ve tüm dini törenler için kolaylıklar sağlanması.
Ara bölgede bulunan kiliselerin iyileştirilmesi.
Yol, köy ve şehirlerin eski isimlerinin kullanımının iyileştirilmesi.
Askeri güçlerin azaltılması, ateşkes hattı boyunca askeri güçlerin geri çekilmesi, Akyar’daki mevcut durumun iyileştirilmesi, mayınların temizlenmesi ve 5.000-10.000 Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi.
Kayıplar konusu.

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