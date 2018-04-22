Anastasiya Kvitko, ne paylaşsa olay!

Kim Kardashian'a benzeyen vücut hatları nedeniyle Rusya'nın Kim Kardashian'ı olarak anılan Rus model Anastasiya Kvitko, sosyal medyada ününe ün kattı...

Her gün yeni bir insanın şöhret olduğu sosyal paylaşım sitesi Instagram'ın en iddialısı Rus model Anastasiya Kvitko.

Ülkesinden kalkıp Miami'ye taşınan 21 yaşındaki Kvitko vücut hatları nedeniyle 'Rus Kim Kardashian' olarak tanımlanıyor.

Rusya'nın Kardashian'ı Kvitko'nun takipçi sayısı 8 milyona ulaştı.

Kvitko, kısa sürede bu kadar popüler olmasını kadınsı hatlara sahip olmasına bağlıyor.