Anastrozol: Meme kanseri riskini yüzde 50 azaltan ilacın etkisi yıllarca sürüyor

Yani ilacın etkisi yıllar sonra bile devam ediyor.

3 bin 864 kadın üzerinde yapılan yeni araştırmalar ise ilaç tedavisine son verildikten 7 yıl sonra bile kanser oluşumunu yüzde 49 azalttığını gösteriyor.

Bu ilaç, meme kanseri teşhisi konduktan sonra tedavide de kullanılıyor: Ancak araştırmalar ilacın kanser oluşumunu engellemede de etkili olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

İngiltere'deki Kanser Araştırmaları Vakfı, bu bulguların güven verici olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, meme kanseri riskini yarı yarıya azaltan bir ilacın kullanımına son verdikten sonra da risk azaltıcı etkisinin yıllarca devam ettiğini söylüyor.

Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'ndeki Wolfson Önleyici Tıp Enstitüsü başkanı Profesör Jack Cuzick, meme kanserinin, kadınlarda en yaygın görülen ve hızla artan bir kanser türü olduğunu belirterek, Anastrozol'un en az yan etki ile en iyi sonuç veren bir ilaç olduğunu ifade ediyor.

İlaç kullanımda

2017'den bu yana doktorlar, genetik veya başka nedenlerden dolayı yüksek risk altında olan menopoz sonrası kadınlara bu ilacı tavsiye ediyor.

Ancak Prof. Cuzick, ilaç kullanımının sadece yüzde 10 düzeyinde kaldığını belirterek bu oranın çok daha yüksek olması gerektiğini vurguluyor.

Bunun nedenlerinden biri, ilacın uzun vadeli etkisi konusunda doktorların emin olmaması, diğeri ise eklem ağrıları, vajina kuruluğu ve sıcak basması gibi yan etkiler ihtimaliydi.

Ancak araştırmalar, reçete verilen kadınların yüzde 75'inin bu ilacı almaya devam ettiğini gösterdi. Araştırmacılar bunu, ilacın yan etkilerinin dayanılmayacak düzeyde olmadığının işareti olarak görüyor.

İlaç kanseri nasıl engelliyor?

Kanser, sağlıklı dokunun bozulması anlamına geliyor. Ancak sağlıklı bir hücre bir gecede kanserli hale gelmiyor. Birçok mutasyona uğrayıp giderek kanserli hücreye dönüşüyor ve kontrolsüz bir şekilde çoğalıyor.