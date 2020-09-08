HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anatolian Otel’de yine yangın çıktı

Anatolian Otel’de yine yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yıllardır atıl durumda bulunan Anatolian Otel’de yine yangın çıktı.

Gaziantep’te yıllardır atıl durumda bulunan Anatolian Otel’de yine yangın çıktı. Çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yıllardır atıl durumda bulunan Anatolian Otel’de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süreli müdahalenin ardından küçük çaplı yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından otel içerisinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Üçüncü kez yangın çıktı
Kent merkezinde yıllardır atıl durumda bulunan ve madde bağımlılarının uğrak noktası olduğu iddia edilen otelde, son bir yıl içerisinde üçüncü kez yangın çıktı. Çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, tekrar eden durumla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
İzmir'de tekstil fabrikasında yangın!İzmir'de tekstil fabrikasında yangın!
Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu? Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu?
1/
En Çok Okunan Haberler
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye ve İran arasındaki toplantının ardından ortak bildiri!
Türkiye ve İran arasındaki toplantının ardından ortak bildiri!
Ali Babacan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Koronavirüse yakalanmıştı! Yeni gelişme
Son dakika: İzmir'de tekstil fabrikasında yangın!
İzmir'de tekstil fabrikasında yangın!
PKK, üst düzey ismin öldürüldüğünü örgütten gizlemiş
PKK, üst düzey ismin öldürüldüğünü örgütten gizlemiş
Serik'te orman yangını: 5 hektar alan kül oldu
Serik'te orman yangını: 5 hektar alan kül oldu
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için flaş uyarı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.