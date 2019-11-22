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Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi: "Cumhurbaşkanımız diplomatik teamüller çerçevesinde gerekli cevabı verdi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 20:37 | Son Güncelleme

"(ABD Başkanının mektubu) Yakın zamanda bize terbiyeden ve devlet adamlığından yoksun bir mektup gönderildi. Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik teamüller çerçevesinde basının ve dünyanın gözüne baka baka gerekli cevabı verdi" - "Bize düşen görev bu oyunları bozmak. Güçlü ve akıllı olmak zorundayız. Bu coğrafyada hem oyun bozmak hem de oyunların kurucusu olmak gerekir. İç huzursuzluğumuzu gideremediğimiz zaman söz sahibi olamayız"

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Antalya'da partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Çelebi, açılışta yaptığı konuşmada, Anavatan Partisini tekrar Türk siyasetinin önemli aktörü haline getirmek istediklerini söyledi.

Dış güçlerin Türkiye'ye nifak tohumları ekmeye çalıştığını anlatan Çelebi, "Bize düşen görev bu oyunları bozmak. Güçlü ve akıllı olmak zorundayız. Bu coğrafyada hem oyun bozmak hem de oyunların kurucusu olmak gerekir. İç huzursuzluğumuzu gideremediğimiz zaman söz sahibi olamayız." diye konuştu.

"İktidar gitsin de isterse ülke kaosa ve kargaşaya sürüklensin bana ne" diyen bir muhalefet mantığını kabul etmediklerini vurgulayan Çelebi, böyle bir anlayışa sahip olmadıklarını kaydetti.

Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyolojik olarak bir kumpasın içerisinde olduğunu dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"Akıl siyasetiyle bu oyunların hepsini bozmaya muktediriz. Anadolu'nun değişik yerlerinde ikinci Anavatan Partisi baharını tüm ülkemizde yaşatmak için il başkanlıkları açıyoruz, kongre takvimleri oluşturuyoruz. Bölgedeki emperyal güçlerin Türkiye'ye baskısına itirazda bulunduk. Kahraman ordumuz harekat yaptı ve biz de parti olarak bu harekatı destekledik. Yakın zamanda bize terbiyeden ve devlet adamlığından yoksun bir mektup gönderildi. Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik teamüller çerçevesinde basının ve dünyanın gözüne baka baka gerekli cevabı verdi."

Milli konularda kimsenin değil devletin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydeden Çelebi, Anavatan Partisi'nin ülke söz konusu olduğu zaman kişisel çıkarları, siyasi ikballeri bir kenara bırakan kadrolara sahip olduğunu belirtti.

Konuşmalardan sonra Çelebi ve İl Başkanı Alihan Kansu parti üyeleriyle yeni il başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesti.

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Anavatan Partisi İbrahim Çelebi il başkanlığı parti

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