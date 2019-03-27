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Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi: Toplumu doğru yönlendirmek en büyük görevimiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

ANAVATAN Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'da başarılı isimleri belediye başkan adayı gösterdiğini söyleyerek, "Toplumu doğru yönlendirmek, halkımızı doğru karar vermeye yönlendirmek en büyük görevimiz" dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi: Toplumu doğru yönlendirmek en büyük görevimiz

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- ANAVATAN Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'da başarılı isimleri belediye başkan adayı gösterdiğini söyleyerek, "Toplumu doğru yönlendirmek, halkımızı doğru karar vermeye yönlendirmek en büyük görevimiz" dedi.
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'ye geldi. Kentte partililer ile biraraya gelen Çelebi, Cumhur İttifakı'na tam destek verdiklerini hatırlattı. Bu seçimde görevlerinin halkı doğru bilgilendirmek olduğunu söyleyen Çelebi, "Anavatan Partisi olarak, toplumu doğru yönlendirmek, doğru bilinçlendirmek ve halkımızı doğru karar vermeye yönlendirmek en büyük görevimiz" dedi.
CHP'nin belediyecilik anlayışında hiçbir çözüm önerisi olmadığını savunan Çelebi, şöyle konuştu: "Şimdi hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz; 3 şehirde ve diğer illerde kaliteli adaylar gösterdi. Özellikle, Binali Yıldırım'ı İstanbul'a aday ederek İstanbul'a ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Donanımlı projeleri ile Ankara'ya nefes aldıracak, Ankara'nın ufkunu açacak Mehmet Özhaseki'yi aday gösterdi. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul ve Ankara'ya ne denli önem verdiğinin göstergesidir. İstanbul'da büyük bir fark ile Ankara'da ise sayın Özhaseki kendini anlattıkça seçimi kazanacaktır."

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