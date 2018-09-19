"Anavatana Etki Alanı: Diasporadan Siyasal Katılım" paneli

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi Mustafa Yeneroğlu, parti olarak Yurtdışı Türkler Komisyonu'nun kurulması yönünde çalışmalar başlatacaklarını belirterek, "Yurtdışı Türkler Komisyonun kurulmasıyla diasporanın, siyasal katılımını ve bütün siyasi partilerin zorunlu olarak mekanizmalarına da entegre edebilecekleri önemli bir konu başlığı olarak gündemimize oturmasını sağlayacağız." dedi.

Yeneroğlu, "Yurtdışı Türkler" olgusunun tüm siyasi partilerde önemli bir başlık teşkil etmesi gerektiğini belirterek, "AK Parti dışında diaspora meselesini merkeze alan, partinin önemli bir gündem maddesi haline getiren ve bu konuda çalışma ortaya koyan hiçbir parti maalesef yok." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yurt dışındaki Türkler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığını dile getiren Yeneroğlu, sosyolojik araştırmaların da yetersiz olduğunun altını çizdi.

Yeneroğlu, parti olarak Yurtdışı Türkler Komisyonu'nun kurulması yönünde çalışmalar başlatacaklarını ifade ederek, "Yurtdışı Türkler Komisyonun kurulmasıyla diasporanın siyasal katılımını ve bütün siyasi partilerin zorunlu olarak mekanizmalarına da entegre edebilecekleri önemli bir konu başlığı olarak gündemimize oturmasını sağlayacağız. Bununla birlikte de Yurtdışı Türkler konusu Türkiye'de çok daha nitelikli bir şekilde kamuoyunda tartışılır hale gelecek." diye konuştu.

Yurt dışındaki Türklerin siyasal katılımının çok önemli olduğuna vurgu yapan Mustafa Yeneroğlu, diasporaya güçlü bir şekilde temsil hakkının verilmesi gerektiğini kaydetti.