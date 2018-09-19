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"Anavatana Etki Alanı: Diasporadan Siyasal Katılım" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: - "Yurtdışı Türkler Komisyonun kurulmasıyla diasporanın siyasal katılımını sağlayacağız"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi Mustafa Yeneroğlu, parti olarak Yurtdışı Türkler Komisyonu'nun kurulması yönünde çalışmalar başlatacaklarını belirterek, "Yurtdışı Türkler Komisyonun kurulmasıyla diasporanın, siyasal katılımını ve bütün siyasi partilerin zorunlu olarak mekanizmalarına da entegre edebilecekleri önemli bir konu başlığı olarak gündemimize oturmasını sağlayacağız." dedi.

Genel merkezi Ankara'da bulunan ve göç ve diaspora alanlarında araştırmalar yapan Göç Araştırmaları Vakfı'nda (GAV), "Anavatana Etki Alanı: Diasporadan Siyasal Katılım" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Yeneroğlu, kamuoyunda yurt dışındaki Türklere bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeneroğlu, Türkiye'deki diasporaya bakış açısının, yurt dışındaki yaşam gerçeklerini ve ülke koşullarını merkeze alarak şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Diasporanın Türkiye gündeminde daha fazla yer almaya başladığına değinen Yeneroğlu, diasporada seçimlere katılımın gün geçtikçe artmasının oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Yeneroğlu, "Yurtdışı Türkler" olgusunun tüm siyasi partilerde önemli bir başlık teşkil etmesi gerektiğini belirterek, "AK Parti dışında diaspora meselesini merkeze alan, partinin önemli bir gündem maddesi haline getiren ve bu konuda çalışma ortaya koyan hiçbir parti maalesef yok." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yurt dışındaki Türkler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığını dile getiren Yeneroğlu, sosyolojik araştırmaların da yetersiz olduğunun altını çizdi.

Yeneroğlu, parti olarak Yurtdışı Türkler Komisyonu'nun kurulması yönünde çalışmalar başlatacaklarını ifade ederek, "Yurtdışı Türkler Komisyonun kurulmasıyla diasporanın siyasal katılımını ve bütün siyasi partilerin zorunlu olarak mekanizmalarına da entegre edebilecekleri önemli bir konu başlığı olarak gündemimize oturmasını sağlayacağız. Bununla birlikte de Yurtdışı Türkler konusu Türkiye'de çok daha nitelikli bir şekilde kamuoyunda tartışılır hale gelecek." diye konuştu.

Yurt dışındaki Türklerin siyasal katılımının çok önemli olduğuna vurgu yapan Mustafa Yeneroğlu, diasporaya güçlü bir şekilde temsil hakkının verilmesi gerektiğini kaydetti.

- "Diaspora olumsuz bir şey değildir"

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ögretim Üyesi Dr. Ergin Ulusoy ise Türkiye'de diasporaya yıllarca olumsuz anlamlar yüklendiğini söyledi.

Ulusoy, "Türkiye'de diaspora politikası dendiği zaman lobicilik faaliyeti algılanmış. Diaspora olumsuz bir şey değildir. Diaspora politikası yapılırken, yurt dışındaki Türklerin durumları göz ardı edilmemesi gerekiyor." dedi.

Diaspora Türklerinin temsil edilmeye aç olduklarını belirten Ulusoy, diaspora milletvekilliği başarılırsa seçimlere katılım oranlarının bu doğrultuda artabileceğine işaret etti.

Ulusoy, diaspora Türklerinin, yaşadıkları ülkelerin seçimlerine katılım oranında önemli bir etken olduğunu ve bunu göz önünde bulundurarak bir politika izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Her ülkeye farklı diaspora politikası uygulanması gerektiğini vurgulayan Ulusoy, "Almanya'da yaşayan Türkler için farklı bir bakış açısı geliştirmemiz lazım, Amerika'da yaşayanlar için başka. Çünkü sosyolojisi farklı. Seçim sonuçlarını da değerlendirirken bunları göz önünde bulundurmamız lazım." diye konuştu.

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