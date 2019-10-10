Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: “Barış Pınarı uluslararası hukuka uygundur”

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, “Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuka uygundur ve meşru bir hakkın kullanımıdır” dedi.

Bozdağ, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye, milletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, sınır ötesinden milletimize ve ülkemize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak, bölgeyi başta PKK, PYD, YPG, SDG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere bilimum terör örgütlerinden ve teröristlerden temizlemek, sınır ötesinden Türkiye’ye terör saldırılarını önlemek, ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşü için güvenli bölge oluşturmak, bölgede bir terör devleti kurulmasını engellemek, barış, güvenliği ve huzuru sağlamak maksatlarıyla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı” dedi.

Bozdağ, Türkiye’nin başlattığı harekat ile bölgeyi bilumum terör örgütleri ve teröristlerden arındıracağını, bölgedeki her tür tehdidi yok edeceğini ve terör devletini engelleyeceğini belirterek, “Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuka uygundur ve meşru bir hakkın kullanımıdır. Uluslararası hukuk, Türkiye’nin yanındadır ve Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı onaylamaktadır. Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını iddia, iftiradır” ifadelerini kullandı.