Anayasa Mahkemesi 6 yılda 2 bin 879 hak ihlali kararı verdi

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-ANAYASA Mahkemesi, 2012'den itibaren mahkemeye 200 bin 835 bireysel başvuru yapıldığını, 160 bin 456 başvurunun sonuçlandırıldığı, 40 bin 379 başvurunun ise halen derdest olduğunu açıkladı. Mahkeme, sonuçlandırılan başvurulardan 2 bin 879'u için ise hak ihlali kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruyu kabul etmesinin 6'ıncı yılında, mahkemeye yapılan başvuru sayısı, sonuçlandırılan başvurular ile mahkemenin bu alandaki iş yükünü göstermek için farklı ülkelerdeki dosya sayılarıyla karşılaştırma yaparak, bilgi notu paylaştı.

Bilgi notunda, "Türkiye’de bireysel başvurunun kabul edilmesi, insan haklarına dayanan demokratik hukuk devletinin gelişmesi, bilhassa temel haklar standardının yükseltilmesi bakımından çok önemli bir adımdır" denilerek, bireysel başvuruyla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin sadece kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyen bir kurum olmaktan çıkıp, insanların günlük hayatını etkileyen olayları doğrudan ele alan, dolayısıyla topluma dokunan bir yargı organı haline geldiği belirtildi.