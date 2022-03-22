Anayasa Mahkemesi adayı Cumhuriyetçiler'in eleştirilerini reddetti

Cumhuriyetçi Partililer'in çocuk pornosu suçundan yargılanan sanıklara karşı yumuşak davrandığı şeklindeki suçlamalarına yanıt veren Jackson, "Bir anne ve bu tür davalarla karşılaşmak zorunda kalan bir yargıç olarak hiçbir şeyin gerçekten bu kadar uzak olabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Jackson ayrıca Amerika'nın Küba'nın Guantanamo Koyu'nda hapiste tuttuğu sanıkları geçmişte temsil etmesinin Amerika'nın adalete dayalı değerleriyle örtüştüğünü söyledi.

Başkan Biden'ın Şubat ayında ilk siyah kadın yargıç olarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Jackson, geçen yıldan bu yana federal temyiz yargıcı olarak görev yapıyor. Jackson daha önce de sekiz yıl boyunca federal bölge mahkemesi yargıçlığı görevini yürütmüştü.

Jackson, Amerika'nın dört bir yanındaki genç kızlardan "kadın ve siyah bir kadın" olduğu için adaylığının hukuk alanına farklı gözlerle bakmalarını sağladığı şeklinde mesajlar aldığını söyledi.

Jackson, "Ülke olarak herkesin Anayasa Mahkemesi üyeliği de dahil birçok işi yapabileceklerine inanmalarını istiyoruz.

Kadınların ve azınlıkların sayısının artması önemli. Çok çeşitlilik barındıran bir toplum olduğumuz için Anayasa Mahkemesi'nde farklı insanların olması, kamuoyunun yargıya olan güvenini destekliyor" dedi.

Aktivist bir yargıç olmayacağı ve tarafsız olacağı sözünü veren Jackson, "on yılı aşkın süredir yargıdaki kariyerim boyunca tarafsız kararlar vermem için bir metod geliştirdim. Yargıdaki yetkimin sınırlarına sadık kalıyorum. Bir yargıç olarak sistemimiz içinde sınırlı gücüm olduğunun farkındayım ve kendi kulvarımda kalıyorum" şeklinde konuştu.

Jackson, Senato Adalet Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkanı Dick Durbin'e, davalara yaklaşımını anlatırken, "Kendi kişisel görüşlerimi ya da tercihlerimi davalara aktarmıyorum" dedi.

Jackson'ın Anayasa Mahkemesi üyeliği, mahkemenin ideolojik dengesinde herhangi bir değişiklik yapmayacak. Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı üç yargıç nedeniyle mahkemede 3'e karşı 6'lık muhafazakar çoğunluk bulunuyor. Ancak 51 yaşındaki Yargıç Jackson'ın onay alması durumunda yıllar boyunca Anayasa Mahkemesi üyeliği yapacak olması, mahkemenin liberal kanadına taze kan gelmesi gözüyle değerlendiriliyor. Amerikan Anayasa Mahkemesi yargıçları, bu görevi istedikleri takdirde hayat boyu sürdürebiliyor.

Jackson, sol kanattaki bazı siyasetçilerin mevcut muhafazakar çoğunluğu ortadan kaldırmak için mahkemeye üye yargıç sayısının arttırılması çağrılarına ilişkin görüş belirtmeyi reddetti. Eski Başkan Donald Trump'ın adayı Yargıç Amy Coney Barrett da 2020 yılındaki onay sürecinde aynı soruyu yanıtlamaktan kaçınmıştı. Jackson, yargıç sayısının arttırılması çağrıları hakkında, "Bu, Kongre'ye yöneltilecek bir soru" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partili Missouri Senatörü Josh Hawley, Jackson'un çocuk pornosu davalarında "hoşgörülü" olarak nitelediği cezalar verdiği eleştirisinde bulundu.

Jackson, çocuk pornosu görüntüleri indirenlerin cezalandırılması sürecinde bu meselenin mağdurlar üzerindeki etkisini öne çıkardığını söyledi.

Jackson, çocuk pornosuyla suçlananlara, "Bu içeriklere bakanlar olduğu için böyle bir piyasanın varolduğunu, çocukların cinsel istismarına katkıda bulunduklarını söylüyorum" dedi.

Amerikan Ceza Komisyonu'na göre federal yargıçlar, çocuk pornografisi içeriğini bizzat üretmeyenleri kapsayan davalarda komisyonun tavsiye ettiği kılavuzun altında cezalar uyguluyor. Komisyon, Kongre'yi, bazen çok hoşgörülü bazen de çok katı cezalar verilmesine yol açan kılavuzdaki tutarsızlıkları gidermeye çağırmıştı.

Bazı Cumhuriyetçilerse Jackson'ın, Amerikan tarihi ve kurumlarının içine ırkçılığın işlediğini iddia eden solcularla bağlantısı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Senato Adalet Komisyonu'nun Cumhuriyetçi Partili kıdemli üyesi Chuck Grassley'nin sorularını yanıtlayan Jackson, kendi anne ve babasının çocukken beyazlardan ayrı okullara gitmesini şart koşan yasalardan bu yana çok yol katedildiğini söyledi.

Jackson, "Benim için bu kadar çok yol katedildiğini görmek, bu ülkenin umut ve vaadlerinin, Amerika'nın büyüklüğünün göstergesidir" dedi.

Jackson, 2005-2007 yılları arasında, avukatlık masraflarını karşılayacak ekonomik gücü olmayan sabıkalı sanıkları temsil etmek üzere mahkeme tarafından atanan avukat olarak görev yaptı. Bu süreçte Guantanamo'daki dört tutuklunun davasına bakmakla görevlendirilen Jackson, bu kişilerden birini daha sonra özel avukatlık yaparken de temsil etmeye devam etti. Jackson, bu kişinin davasında da kendisinin görevlendirildiğini söyledi.

Bazı Cumhuriyetçiler, Jackson'u Guantanamo tutuklularını temsil ettiği gerekçesiyle eleştirdi. Jackson, ifadesinde, 11 Eylül 2001 saldırılarının trajik olduğunu söyledi ancak daha sonra yakalanan tutukluları temsil etmesini savundu ve "Temel kimliğimizi değiştirmeye çalışan teröristlerin kazanmasına izin veremezdik" dedi.

Yargıç Ketanji Brown Jackson, onay aldığı takdirde, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nde göreve yapacak 116'ıncı yargıç olacak. Jackson aynı zamanda mahkemenin altıncı kadın ve üçüncü siyah üyesi olacak. Jackson'un üyeliğinin onaylanmasıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'nde ilk kez dört kadın ve iki siyah yargıç görev yapacak.

