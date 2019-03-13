Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Yıldırım: 20 yıl süren davalar tarihe karışacak

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Üniversitesi'nde düzenlenen 'Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları' konferansında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, "Adalet Bakanlığı yeni bir uygulama başlatmış ve belli davalara süre getirmiş. Yani 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl süren davalar artık tarihe karışacak. Benim 9 yıllık Anayasa Mahkemesi deneyimimde 56 yıllık tapu davası gördüm. Ben 52 yaşındayım. Ben doğmadan başlamış dava bir iki yıl önce sonuçlanmış" dedi. Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları' konferansı Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, anayasa yargısının dünyadaki macerasının 1803 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başladığını söyledi. Konferansta, çeşitli ülkelerin anayasa yargısından örnekler sunan Yıldırım, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını ilan ettikten sonra ilk yapılan işlerden biri yüksek mahkeme kurmak olmuş. Anglosakson dediğimiz İngiliz ve Amerikan sisteminde yüksek mahkeme dediğimiz yapılar, bizdeki Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay mahkemelerinin işlerini yerine getiren mahkemeler. Bu yüksek mahkeme 1803'te kuruluyor. Bunun bir yargıcı var. Bu yargıç önüne gelen bir konuda, o konuyla ilgili yasanın Amerikan Anayasasına aykırı olup olmadığına denetleme yetkisinin olduğunu söylüyor ve bu şekilde dünyada anayasa yargısı başlamış oluyor. Çok uzun yıllar boyunca tüm dünyada anayasa yargısı, tırnak açıyorum burada tuhaf bir şekilde, Amerika'ya özgü olarak algılanıyor. İlk defa 1920 yılında Avusturya'da ünlü bir hukuk filozofunun da etkisiyle anayasa mahkemesi isminde bir mahkeme kuruluyor. Yani anayasa yargısının başlangıcı Amerika'da ama anayasa mahkemesi olarak ayrı bir mahkemenin kurulması, kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetleyen bir mahkemenin başlangıcı 1920 Avusturya'dır. 2. Dünya Savaşı öncesinde Avusturya dışında Çekoslovakya ve daha sonra bir iki Avrupa ülkesinde anayasa mahkemeleri kuruluyor. Fakat bunlar o dönem itibariyle pek işlev görmemişler. Zaten işlevlerini tam yerine getiremedikleri, totaliter sağ siyasi iktidarların başa gelmesiyle Almanya, Avusturya ve birkaç ülkede daha belirgin bir şekilde görülüyor. Dikkat ederseniz anayasa mahkemelerinin ilk kurulduğu ülkeler faşist ve diktatör deneyimi yaşamış ülkelerdir. Türkiye'de anayasa mahkemesi 1962'de göreve başlamış. Dolayısıyla çok önemli bir tecrübesi var. Tabi verdiği kararlar gerek geçmişte, gerek günümüzde ve muhtemelen gelecekte de tartışılacaktır. Çünkü hassas kararlar çoğu zaman önüne gelmekte ve bu konular hakkında karar vermektedir. Toplumun farklı kesimleri de bu kararları eleştirebilmektedir. Kararları da eleştirmek herkesin en doğal hakkıdır."