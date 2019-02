Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: 2012'den bugüne 176 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yoğun iş yüküne rağmen bireysel başvuruların makul bir sürede sonuçlandırmaya çalışıldığını söyledi. Arslan, "23 Eylül 2012'den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırmış bulunmaktayız. Yapılan başvuruları karşılama oranımız da her geçen yıl artmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu için, Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YSK Başkanı Sadi Güven, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, bazı eski bakanlar, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'HUKUK DEVLETİ ANAYASAL KİMLİĞİMİZİN TEMELİNE YERLEŞTİRİLMİŞTİR'

Törende konuşan Arslan, Seferinoğlu'nun engin tecrübesiyle Anayasa Mahkemesine katkılar yapacağına inandığını belirterek, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Arslan, "Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu bağlamda Anayasa'da ifadesini bulan ve milli hedefimiz olan çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma ancak tüm kural ve kurumlarıyla hukuk devletinin tesisiyle mümkündür. Tam da bu nedenle hukuk devleti anayasal kimliğimizin temeline yerleştirilmiştir" dedi.

'BİREYSEL BAŞVURU HAKKI BİR MİLAT'

Anayasa Mahkemesine tanınan bireysel başvuru hakkının temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından bir milat olduğunu vurgulayan Arslan, "Devrim niteliğindeki bu değişiklik, Türkiye'de anayasa yargısının bireysel başvurudan önce ve sonra olmak üzere iki dönemde incelenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu önemli kurumu hukuk sistemine kazandırmada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'GEÇEN YIL 38 BİN BAŞVURU YAPILDI'

Yoğun iş yüküne rağmen bireysel başvuruların makul bir sürede sonuçlandırmaya çalışıldığını belirten Arslan, "23 Eylül 2012'den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırmış bulunmaktayız. Yapılan başvuruları karşılama oranımız da her geçen yıl artmaktadır. Geçen yıl mahkemeye 38 bin civarında başvuru yapıldı, bunların 35 bini sonuçlandırıldı. Önümüzde 40 bin civarında derdest bireysel başvuru dosyası var. Hedefimiz bu başvuruları mümkün olduğu kadar makul süre içinde sonuçlandırmaktır" dedi.

'AYM'NİN HAK EKSENLİ YAKLAŞIMI DEVAM ETMEKTEDİR'

"Tüm zorluklara rağmen Anayasa Mahkemesi, norm denetiminde ve bireysel başvuruda 2012'den bu yana istikrarlı bir şekilde hak eksenli yaklaşımını devam ettirmektedir" diyen Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hak eksenli yaklaşım, temel hak ve hürriyetleri esas alan insanı yaşatma paradigmasına dayanmaktadır. Anayasa Mahkemesi olarak, Mevlana'nın pergel metaforundan mülhem, bir ayağımız bu toprakların değerlerinde sabit, diğer ayağımızla tüm dünyaya açılarak anayasal adaletin tesisi için çaba gösteriyoruz. Anayasanın ve temel hak ve hürriyetlerin tam olarak korunduğu, karşılaştırmalı anayasa yargısında iyi uygulama örnekleri arasında yerini alan ideal bir anayasallık denetiminin derdini ve arzusunu taşıyoruz. Zira biliyoruz ki etkili bir anayasallık denetimi demokratik hukuk devletinin varlığını devam ettirmesinde hayati bir işlev görmektedir."

CÜBBESİNİ GİYDİ

Arslan'ın konuşmasının ardından öz geçmişi okunan yeni üye Seferinoğlu yemin etti. Seferinoğlu'na, yeminin ardından Başkan Arslan tarafından cübbesi giydirildi.

Seferinoğlu'nu cübbe giymesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu elini sıkarak tebrik etti.

