Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: 2012'den bugüne 176 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı (aktüel)

Özkan ARSLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yoğun iş yüküne rağmen bireysel başvuruların makul bir sürede sonuçlandırmaya çalışıldığını söyledi. Arslan, "23 Eylül 2012'den bugüne kadar toplam 216 bin civarındaki başvurudan 176 binini sonuçlandırmış bulunmaktayız. Yapılan başvuruları karşılama oranımız da her geçen yıl artmaktadır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu için, Anayasa Mahkemesi'nde yemin töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YSK Başkanı Sadi Güven, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, bazı eski bakanlar, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'HUKUK DEVLETİ ANAYASAL KİMLİĞİMİZİN TEMELİNE YERLEŞTİRİLMİŞTİR' Törende konuşan Arslan, Seferinoğlu'nun engin tecrübesiyle Anayasa Mahkemesine katkılar yapacağına inandığını belirterek, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Arslan, "Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bu bağlamda Anayasa'da ifadesini bulan ve milli hedefimiz olan çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma ancak tüm kural ve kurumlarıyla hukuk devletinin tesisiyle mümkündür. Tam da bu nedenle hukuk devleti anayasal kimliğimizin temeline yerleştirilmiştir" dedi. 'BİREYSEL BAŞVURU HAKKI BİR MİLAT' Anayasa Mahkemesine tanınan bireysel başvuru hakkının temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından bir milat olduğunu vurgulayan Arslan, "Devrim niteliğindeki bu değişiklik, Türkiye'de anayasa yargısının bireysel başvurudan önce ve sonra olmak üzere iki dönemde incelenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu önemli kurumu hukuk sistemine kazandırmada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.