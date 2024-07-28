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Anayasa Mahkemesi Başkanının torunu 2. kattan düştü! Hastaneye kaldırıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.07.2024 22:25
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Bursa'da küçük bir çocuk, bulunduğu binanın 2’inci katından aşağı düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu olduğu öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanının torunu 2. kattan düştü! Hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mahmut Çelebi Mahallesi’ndeki evlerinde cam kenarında oyun oynayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu K.Ö. (4), dengesini kaybederek açık olan camdan aşağı düştü.

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HASTANEYE KALDIRILDI

2’inci kattan yere düşen küçük çocuk, bir süre yerde hareketsiz halde kaldı. Küçük çocuğun düştüğünü gören anne, 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ilk olarak İznik Devlet Hastanesi'ne, ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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