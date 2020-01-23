HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki babasını ziyaretten men edilen kadını haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki babasını ziyaretten men edilen kadını haklı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, açık görüşe giriş sırasında infaz koruma memurlarıyla yaşanan tartışma sonrasında 9 ay süreyle ziyaretten men edilen kadına 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti

Anayasa Mahkemesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla cezaevindeki hükümlü babasını ziyarete giden kadının çıkan tartışma nedeniyle kurumun düzeni ve güvenliğini bozduğu gerekçesiyle 9 ay süreyle ziyaretten men edilmesinin "aile hayatına saygı hakkının ihlali" olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir kadın, Silivri Kapalı Cezaevindeki hükümlü babasını 2017'deki Ramazan Bayramı nedeniyle ziyarete gitti.

Açık görüşe giriş sırasında infaz koruma memurlarıyla tartışma yaşayan kadın, sıraya girmediği, kurumun düzeni ve güvenliğini bozduğu gerekçesiyle 9 ay süreyle ziyaretten men edildi.

Kadının, bu kararın kaldırılması için Silivri 2'nci İnfaz Hakimliğine yaptığı başvuru ise reddedildi. Kadının, ardından Silivri Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz da kabul edilmedi.

Açık görüşe giriş sırasında rahatsızlandığını, istifra etmesi üzerine infaz koruma memurlarının kendisini azarladığını ve hırpaladığını öne süren kadın, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Kadının 9 ay süreyle ziyaretten men edilmesiyle "aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği"ne hükmeden Yüksek Mahkeme, başvurucuya 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

- Karardan

Kadının infaz koruma memurlarıyla tartıştığı, ziyaret kurallarına uygun olmayan tutum ve davranışlarını sürdürmesi üzerine disiplin yaptırımının uygulandığı hatırlatılan kararda, ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan kişilerin 1 aydan 1 yıla kadar ziyaretten men edilmesine ilişkin ceza infaz kurumunun en üst amirine takdir yetkisi verildiği belirtildi.

Kararda, ceza infaz kurumuna tanınan takdir yetkisinin kullanımında ceza infaz kurumunun güvenliği, disiplinin sağlanmasındaki kamusal yarar ile başvurucunun aile hayatına saygı hakkından yararlanması arasında adil dengenin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Ziyaretten men süresinin, mevzuatta belirlenen sınırlar arasında kalsa bile ceza infaz kurumunun güvenliği ve disiplinin sağlanmasına yetecek müddetin üzerinde tayin edilmesinin yapılan müdahaleyi ölçüsüz kılacağına işaret edilen kararda, kamu menfaati ile bireysel yarar arasındaki adil dengenin sağlanıp sağlanmadığının denetiminde ceza infaz kurumu ve derece mahkemelerinin gerekçelerine bakıldığına vurgu yapıldı.

İnfaz Kurumu Müdürlüğü kararında, tutuklu ve yakınları için büyük önem taşıyan görüşme hakkının üst sınıra yakın bir şekilde 9 ay süreyle sınırlandırılmasının niçin gerekli olduğu konusunda ilgili ve yeterli gerekçe ortaya konulmadığına dikkatin çekildiği Yüksek Mahkeme kararında, şunlar kaydedildi:

"Derece mahkemelerinin kararlarının da ikna edici gerekçeler içermekten uzak olduğu görülmüştür. Bu itibarla başvurucu hakkında uygulanan ziyaret hakkının kısıtlanması kararıyla ulaşılabilecek genel yarar ile temel hak ve özgürlüğü sınırlandırılan bireyin kaybı arasında adil bir dengenin sağlanmadığı ve başvurucunun aile hayatına yapılan müdahalenin orantısız olduğu sonucuna varılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
HDP önündeki eylemde 143'üncü gün; aile sayısı 75 olduHDP önündeki eylemde 143'üncü gün; aile sayısı 75 oldu
Amasra'da şiddetli rüzgar; denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştuAmasra'da şiddetli rüzgar; denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi cezaevi hak ihlali ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yakalanmıştı! Yusuf Bekmezci için son dakika kararı

İzmir'de yakalanmıştı! Flaş gelişme

5 Ocak'tan beri kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

Aramalar 19'uncu gününde! Çok sayıda ekip katılıyor

'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesi ne anlama geliyor? Uzmanlar yorumları

Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesinin nedeni...

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael için ağırlaştırılmış müebbet istendi

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme!

YÖK Başkanı, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıkladı

YÖK Başkanı, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.