Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu reddetti

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile 127 milletvekili tarafından 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu ifade edildi.
AA'nın haberine göre; başvuruda, söz konusu kanunun 47'nci maddesiyle 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 9'uncu maddesine eklenen fıkraların, 58'inci maddesiyle 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesine eklenen beşinci fıkranın, 71'inci maddesiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici 29. maddenin Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği belirtildi.
Anayasa Mahkemesi kararında, başvuru konusu maddelerin Anayasa'ya aykırı olmadığına oy birliğiyle karar verilerek iptal taleplerinin reddine hükmedildiği bilgisi verildi.
Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi. (AA)
İngiltere'de metroda dehşet! Sinsice yaklaşıp yaşlı adamı raylara attı!
AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden kayıp gazeteci açıklaması
Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korkunç ölüm!
Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!
Polis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'dan
MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı
Faset sendromu nedir? Faset sendromu tedavisi nasıl olur? Faset sendromu ilaç ile tedavi edilir mi? Faset sendromu egzersizleri tedaviyi hızlandırır mı?
WhatsApp’a yerli rakip geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum