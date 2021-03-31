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Anayasa Mahkemesi Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetti

31.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürülmesi işleminin iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetti

Gergerlioğlu, DW Türkçe'ye AİHM'e başvurucağını açıkladı.Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuruyu "yetkisizlik nedeniyle" reddetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gergerlioğlu'nun talebi Genel Kurul toplantısında görüşüldü, Genel Kurul oy birliğiyle başvuruyu reddetti. Haberde, Anayasa'nın 84'üncü maddesinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi"ni düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun "yetkisizlik nedeniyle" reddedildiği belirtildi.

Gergerlioğlu: AİHM'ye başvuracağım

AYM'nin başvurusunun reddetmesinin ardından DW Türkçe'ye açıklama yapan Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesine dönük kararın "yok hükmünde" olduğunu ve AYM'nin bunu görmediğini belirtti. Gergerlioğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracağını söyledi.

Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülme işleminin iptali için 23 Mart'ta Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Milletvekilliği düşürülmüştü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Şubat 2018’de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almış, bu ceza 19 Şubat'ta Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Hakkında verilen kararın TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta okunması ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. TBMM'den çıkmayı reddeden Gergerlioğlu, HDP'nin grup salonunda Adalet Nöbeti'ne başlamış, ancak eyleminin beşinci gününde gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Gergerlioğlu, Adalet Nöbeti'ni HDP'nin Genel Merkez binasında sürdürüyor.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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