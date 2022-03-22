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Anayasa Mahkemesi, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldıran TBMM kararının iptal istemini reddetti

22.03.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığını kaldıran TBMM kararının iptal istemini reddetti. Terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmış, söz konusu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Güzel "sözlüm" diyerek kendini savunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldıran TBMM kararının iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararının iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sonucu öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Söz konusu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Güzel "sözlüm" diyerek kendini savunmuş, ortaya çıkan kareler sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı. O fotoğraflar ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Tüm bu sürecin ardından Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı.

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Semra Güzel
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