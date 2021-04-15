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Anayasa Mahkemesi HDP’nin kapatılması iddianamesini iade kararını yayımladı

15.04.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesi kararını yayımladı.

Anayasa Mahkemesi HDP’nin kapatılması iddianamesini iade kararını yayımladı

Mahkeme usül eksiklikleri nedeniyle iddianameyi 31 Mart’ta iade etmişti.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmasına ilişkin açılan davada iddianamede tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oy birliği ile karar vermesine dair kararını yayımladı.

Kararda Halkların Demokratik Partisi'nin temelli kapatılması talebiyle düzenlenen iddianamenin iade nedenleri "Eylemlerine yer verilerek haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile eylemlerine yer verilmekle birlikte haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilmeyen kişilerin kimliklerinin, kendilerine isnat edilen bazı eylemlerin, bu eylemlerin tarihlerinin, bu eylem tarihlerinde Partideki görevlerinin açıkça belirtilmediği" kaydediliyor.

Ayrıca iddianamede "'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne' aykırı olduğu ileri sürülen, ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olması dışında bir gerekçeye yer verilmeyen eylemler ile Partinin bu eylemlerin odağı haline gelmesi arasındaki ilişkinin kurulmadığı, anlaşıldığından," Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına aykırı olarak düzenlenen iddianamenin, Kanun’un 174. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesi gerektiği belirtiliyor.

İddianamede ne isteniyor?

İddianamede, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" suçlaması yöneltilen HDP'nin "temelli kapatılması" isteniyor. Ayrıca HDP’nin Hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması, varsa banka hesabının bloke edilmesi, Hazine yardımı ödenmişse Hazine’ye iadesine karar verilmesi talepleri de söz konusu iddianamede yer alıyor.

HDP’ye üye kayıtlarının durdurulması gerektiği belirtilen iddianamede, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 687 kişinin beş yıl süreyle siyasi yasak getirilmesi yönünde karar verilmesi talep ediliyor.

DW / SSB, GY

© Deutsche Welle Türkçe

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